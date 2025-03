Ciucu, noi explicații după ce a spus că PSD a refuzat candidatura lui Bolojan: „Mă refeream la momentul incipient al Coaliției”

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, a explicat, la Digi24, comentariul că PSD nu l-a vrut drept candidat al coaliției la alegerile prezidențiale pe Ilie Bolojan. „Ce am spus eu acolo se referea de fapt la momentul incipient al Coaliției,” a precizat Ciucu.

Ciprian Ciucu a explicat că în „protocolul alianței s-a pus acea condiție: președinții partidelor să nu fie candidați.”

„Eu deja am făcut câteva declarații și aș vrea ca să lămuresc situația. Deci fost un rând pus acolo la o postare, ca răspuns la un comentariu. Deci n-a fost o declarație, nu a fost ceva planificat, nu a fost ceva spus într-un for oficial și ce am spus eu acolo se referea de fapt la momentul incipient al coaliției. Pentru că da, Marcel Ciolacu și PSD n-au fost de acord să fie Ilie Bolojan și noi nu am fost de acord să fie Marcel Ciolacu, noi, liberalii, și PSD. Și atunci în protocolul alianței s-a pus acea condiție: candidații, președinții partidelor să nu participe, să nu fie candidați. A fost și unul dintre motivele pentru care, dacă vă aduceți aminte, doamna Lasconi era președinte, fusese candidat, ajunsese în turul doi, și a fost-unul dintre motivele care i-au determinat pe cei de la USR să nu vină în această alianță care să fie în jurul unui candidat comun. Greșeala mea a fost că n-am fost foarte clar în exprimare, poate, a fost un comentariu, nu mă gândeam că-l bagă cineva în seamă și că nu am răspuns imediat. Nu am răspuns imediat ca să nu cresc tema, tema a explodat pur și simplu,” a explicat Ciprian Ciucu.

Despre reacția lui Crin Antonescu, care a spus că „ori domnul Ciucu minte, ori domnul Bolojan minte,” Ciucu este de părere că Antonescu a înțeles greșit declarația sa.

„În contextul în care a fost prezentat de mass-media, poate și dânsul a înțeles greșit. Eu primesc monitorizări în timp real cu ceea ce dumneavoastră, mass-media, spuneți. Și eu eram în cadrul unei ședințe în care trebuia să-i motivez pe comunicatorii PNL și discutam cum să susținem pe Crin Antonescu și atunci mi s-a părut cumva ciudat. A părut că eu aveam o agendă paralelă. Nu, nu am. Mergem mai departe cu candidatul desemnat de către coaliție,” a precizat Ciucu.

Întrebat dacă această declarație poate afecta candidatura lui Crin Antonescu, Ciprian Ciucu a răspuns că: „N-are de ce. Adică unde e problema?”

„Suntem în această alianță în acest moment, de bine de rău. Această alianță ține țara pe linia de plutire. Pentru că este o alianță fragilă. În senat stăm într-un singur vot. Fără ca această alianță să aibă o majoritate, țara ar lua-o razna. Și aici este și principalul avantaj pe care îl are Crin Antonescu pentru că are o coaliție în spate și nu este interesat ca să mai producă instabilitate, să forțeze alte majorități, să forțeze alegeri anticipate. Că despre asta vorbeam eu în postarea aceea,” a adăugat Ciprian Ciucu.

Marcel Ciolacu a negat că s-ar fi opus candidaturii lui Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni. Liderul PSD susține că nu s-a pus un astfel de scenariu pe masa negocierilor din Coaliție așa cum spune Ciprian Ciucu. O reacție a venit și de la Crin Antonescu, care susține că prim-vicepreședinte PNL minte și punctează că Ilie Bolojan este cel care i-a propus să candideze din partea Coaliției.

Editor : A.P.