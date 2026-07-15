Live TV

Exclusiv Ciucu: „Nu trebuie să ne fie frică de anticipate, este votul românilor”. Ce spune despre posibilitatea suspendării președintelui

Data actualizării: Data publicării:
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei gesticuleaza
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu spune că, deși scenariul alegerilor anticipate nu a fost discutat și agreat în interiorul PNL, ar putea fi, până la urmă, soluția finală, având în vedere că partidele nu reușesc să ajungă la o înțelegere. „Nu trebuie să ne fie frică de votul românilor”, a spus Ciprian Ciucu la emisiunea „În fața ta” de la Digi24. În opinia sa, președintele Nicușor Dan nu ar trebui suspendat, chiar dacă a desemnat un premier din PNL fără să consulte partidul înainte. Interviul integral îl puteți viziona duminică de la ora 14:00.

Întrebat dacă Nicușor Dan merită suspendat, Ciucu a răspuns: „nu”. La întrebarea „Nici după ce v-a făcut la partid?”, el a răspuns din nou „nu.”

El a vorbit și despre posibilitatea alegerilor anticipate, dacă nu se rezolvă criza politică.

„Adică toate elementele din ultimul an, ca să mă refer doar la ultimul an, arată că ceea ce ei declară (PSD) nu are niciun corespondent în realitate și nu avem încredere. Cealaltă soluție nu a fost discutată și nu a fost votată și nu a fost asumată de Partidul Național Liberal, dar este vehiculată foarte mult în spațiul public - sunt alegerile anticipate.

Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg, situația astăzi poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că până la urmă este votul românilor și ar putea debloca situația”, a spus liberalul.

Întrebat dacă susține varianta guvernelor succesive, cu condiția ca PNL să dea primul executiv, Ciucu a spus: „Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul și, încă o dată, nu mai avem încredere în ceea ce spun, pentru că au semnat anumite lucruri, protocoale pe care după aceea le-au încălcat.”

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
N14 PEIU ANTICIPATE SI TRADATORI-SINC_00967
5
Petrișor Peiu: Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecție simplă. Liderul AUR spune că...
Soția ”l-a umilit în fața tuturor” ÎN DIRECT și a stârnit un ”tsunami”: ”Ce comportament rușinos!”
Digi Sport
Soția ”l-a umilit în fața tuturor” ÎN DIRECT și a stârnit un ”tsunami”: ”Ce comportament rușinos!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
olena zelenska - mirabela gradinaru
Mirabela Grădinaru se alătură inițiativelor umanitare ale Olenei Zelenska. Nicușor Dan: „A confirmat deja participarea”
drona navala ucraineana in portul constanta
Nicuşor Dan spune că România va primi în curând toate răspunsurile de la ucraineni despre drona din Portul Constanţa
victor negrescu
Guvern cu AUR, păreri împărțite în PSD. Victor Negrescu: AUR la guvernare înseamnă decizii antidemocratice
nicusor dan volodimir zelenski presidency
Nicuşor Dan anunță ce a discutat cu Volodimir Zelenski despre școlile cu predare în limba română din Ucraina
nicusor dan kiev 1
Nicușor Dan, despre ajutorul acordat de România Ucrainei: „Uneori e bine să rămână un secret”
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicușor Dan: „Românii așteaptă să se termine criza politică, numai că...
nava ruseasca racheta profimedia
Rusia și-a pus forțele nucleare „în alertă maximă”. Anunț făcut de...
Donald Trump
Trump, către Putin: „Vladimir, e timpul să te oprești!”. Președintele...
summit ucraina nicusor dan
Declarația summitului de la Kiev: Liderii europeni susțin aderarea...
Ultimele știri
Preşedintele Serbiei a refuzat să semneze declaraţia finală a summitului Ucraina - Europa de Sud-Est care a avut loc la Kiev
SUA au încheiat o nouă serie de atacuri împotriva Iranului: a fost vizată o insulă strategică. Amenințarea lansată de Teheran
Poliția britanică a arestat un bărbat care a amenințat că îl va împușca pe Nigel Farage, potrivit ziarului The Telegraph
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A intrat în comă în luna de miere și s-a trezit după trei luni: "M-am întors din morți". Medicii nu credeau...
Cancan
El este bărbatul care a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier. Gheorghe avea...
Fanatik.ro
Ce au pățit doi suporteri spanioli înainte de meciul naționalei lor de la Cupa Mondială. Au fost găsiți în...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
Fostul antrenor de la FCSB nu vrea să mai audă de fotbalul românesc: „Trebuie să fii tânăr, ieftin și...
Adevărul
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO ”O mizerie”. FCSB și-a lansat noul echipament, iar reacțiile n-au întârziat să apară: ”Cele mai tari”
Pro FM
Ce face Anca Țurcașiu când nu este pe scenă. Imaginile inedite făcute publice i-au cucerit pe fani: „Ca la 20...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 14 ani de la divorțul de Tom Cruise, Katie Holmes pare că iubește din nou. Cine este bărbatul cu care a...
Adevarul
Tot mai mulți români cer băncilor înapoi comisioanele și dobânzile. Cum îți poți recupera banii fără proces
Newsweek
250 lei ajutor la pensie într-un județ. Lista bonusurilor oferite pensionarilor în 2026. Cine ia 500 lei?
Digi FM
Reactivarea lui Dragnea aruncă în aer conducerea PSD. Ultimele zile ale lui Sorin Grindeanu la șefia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...