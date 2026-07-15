Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu spune că, deși scenariul alegerilor anticipate nu a fost discutat și agreat în interiorul PNL, ar putea fi, până la urmă, soluția finală, având în vedere că partidele nu reușesc să ajungă la o înțelegere. „Nu trebuie să ne fie frică de votul românilor”, a spus Ciprian Ciucu la emisiunea „În fața ta” de la Digi24. În opinia sa, președintele Nicușor Dan nu ar trebui suspendat, chiar dacă a desemnat un premier din PNL fără să consulte partidul înainte. Interviul integral îl puteți viziona duminică de la ora 14:00.

Întrebat dacă Nicușor Dan merită suspendat, Ciucu a răspuns: „nu”. La întrebarea „Nici după ce v-a făcut la partid?”, el a răspuns din nou „nu.”

El a vorbit și despre posibilitatea alegerilor anticipate, dacă nu se rezolvă criza politică.

„Adică toate elementele din ultimul an, ca să mă refer doar la ultimul an, arată că ceea ce ei declară (PSD) nu are niciun corespondent în realitate și nu avem încredere. Cealaltă soluție nu a fost discutată și nu a fost votată și nu a fost asumată de Partidul Național Liberal, dar este vehiculată foarte mult în spațiul public - sunt alegerile anticipate.

Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg, situația astăzi poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că până la urmă este votul românilor și ar putea debloca situația”, a spus liberalul.

Întrebat dacă susține varianta guvernelor succesive, cu condiția ca PNL să dea primul executiv, Ciucu a spus: „Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul și, încă o dată, nu mai avem încredere în ceea ce spun, pentru că au semnat anumite lucruri, protocoale pe care după aceea le-au încălcat.”

Editor : M.B.