Live TV

Video Ciucu: Procentul propus pentru pensiile magistraților e maximal în UE. Dacă fixezi la 80%, tot sistemul public ar trebui urcat acolo

Data actualizării: Data publicării:
ciprian ciucu in studioul digi24
Ciprian Ciucu. Foto: Captură Digi24

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, miercuri, la Digi24, că stabilirea procentului din salariu pentru pensiile magistraților la limita maximă acceptată în UE ar fi fost „o greșeală tactică” în încercarea de a trece schimbarea legislativă de CCR. El spune că dacă Coaliția majorează procentul la 80%, „atunci oamenii nu te mai iau în serios, pentru că protejezi în continuare niște privilegii”. „În acel moment, toate pensiile din sistemul public trebuie duse la 80%”, spune primarul Sectorului 6, care acuză o lipsă de responsabilitate în rândul magistraților. 

„Poate a fost o greșeală tactică. Atunci când s-a formulat cu 70% rata înlocuirii salariului cu pensia, să fie 70% din salariu, premierul Bolojan, deferent la nevoile magistraților, a venit cu propunerea maximală de 70%. În Italia, unde judecătorii luptă cu mafia, înlocuirea salariului cu pensia este de 70%. Deci a oferit deja maximal ce putea, în speranța că nu vor fi probleme și va trece. 

Dacă mergem cu 75-80%, depășim nu doar media, ci și limita maxim acceptată în UE. Atunci, oamenii nu te mai iau în serios, pentru că de fapt ce faci este să protejezi în continuare niște privilegii. Cei care au fost în fruntea magistraților și prin diferite tertipuri judecătorești și-au acordat singuri aceste privilegii”, spune Ciprian Ciucu. 

Acesta afirmă că dacă procentul propus pentru pensia magistrațiilor urcă la 80% din salariu atunci ar trebui majorat tot sistemul public de pensii la acel prag pentru a elimina privilegiile. 

„Printr-o decizie CCR, îl fixezi la 80%, da? Prin negociere. Ajunge la 80%. În acel moment, toate pensiile din sistemul public trebuie duse la 80%, că nu mai vrei să ai privilegii, nu-i așa? Atunci le duci pe toate. Printr-o decizie de genul acesta, negociată, dar forțată în sistemul judecătoresc, fixezi un standard care ar trebui să țină de puterea executivă și nu de cea judecătorească. 

Ce doresc? Să mergem cu faza asta tranzitorie până în 2042? O reformă ori se întâmplă azi când ai nevoie de ea, ca să restabilești inclusiv încrederea oamenilor în justitie și în sistemul public, nu peste 15 ani. Azi e nevoie de reformă. 

70% e pragul maximal practicat în toată lumea civilizată”, a mai afirmat Ciucu. 

Edilul acuză că „este vorba de responsabilitate, pe care nu trebuie să o aibă doar politicienii, ci noi cu toții, inclusiv magistrații”. 

„Dacă aceste reforme nu se fac și vine altcineva la guvernare, credeți că ar face altceva? N-ar face, pentru că nu au de unde. 

Vor prăbuși economia și ne vor duce în zona Greciei din 2012, se poate întâmpla, ar fi mult mai rău. Pentru că într-o astfel de situație nu ai mai putea să plătești nici pensiile, nici salariile din sistemul public. 

Este vorba de responsabilitate, pe care nu trebuie să o aibă doar politicienii, ci noi cu toții, inclusiv magistrații. 

Trăim într-un scenariu pe care nu mi-l imaginam. Eu mă gândeam că în perioada asta deja trecem la alte pachete de reformă, ca cu cât să luăm aceste măsuri mai repede, să mai tai inclusiv din administrația centrală, să poți echilibra bugetul, să elimini riscurile”, a mai precizat prim-vicepreședintele PNL.

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
4
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Trei persoane reținute în dosarul privind explozia blocului din...
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu, despre lupta pentru Primăria Capitalei: „Mă aștept la...
cladirea parlamentului german
Reacția Germaniei la reducerea contingentului american din România...
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu critică Guvernul privind comunicarea pe subiectul...
Ultimele știri
Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping ar putea schimba cursul războiului din Ucraina: Fără China, Rusia nu este deloc un subiect
La 10 ani de la Colectiv, încă funcționăm fără autorizații la incendiu. Ce explicații dă Ciprian Ciucu
Apărarea flancului estic va rămâne „robustă”, dă asigurări Franţa, după ce SUA au anunțat retragerea a sute de militari din România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ciprian ciucu
De ce nu doarme Ciprian Ciucu: problema care îl ține treaz pe candidatul PNL la Primăria Capitalei
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu, reacție în scandalul momentului: Grindeanu leagă în mod politicianist retragerea trupelor SUA de numirea Oanei Gheorghiu
ciprian ciucu in studioul digi24
Ciprian Ciucu vine azi la Digi24, la ora 21:00
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_23773
Kelemen Hunor, reacție la declarațiile ÎCCJ și CSM privind pensiile magistraților: M-au ciuruit. Nu am înțeles de ce au tras în pianist
sigla csm de la intrare in institutie
CSM acuză Coaliția de afectarea independenței CCR privind pensiile magistraților. Kelemen Hunor clarifică afirmațiile sale
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ce mesaj...
LEIDEN - List leader Rob Jetten during the D66 results evening for the House of Representatives elections. ANP ROBIN UTRECHT netherlands out - belgium out
Liberalii centristi ai lui Rob Jetten conduc în alegerile din Olanda, arată exit-poll-urile. Cum s-a clasat...
Playtech
Un simplu şurub, secretul pentru a nu mai auzi zgomotele vecinilor. Cum funcţionează trucul
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Consultări între candidatul la șefia Guvernului moldovean și partide. Care dintre ele refuză să-și dea votul...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”