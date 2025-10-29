Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, miercuri, la Digi24, că stabilirea procentului din salariu pentru pensiile magistraților la limita maximă acceptată în UE ar fi fost „o greșeală tactică” în încercarea de a trece schimbarea legislativă de CCR. El spune că dacă Coaliția majorează procentul la 80%, „atunci oamenii nu te mai iau în serios, pentru că protejezi în continuare niște privilegii”. „În acel moment, toate pensiile din sistemul public trebuie duse la 80%”, spune primarul Sectorului 6, care acuză o lipsă de responsabilitate în rândul magistraților.

„Poate a fost o greșeală tactică. Atunci când s-a formulat cu 70% rata înlocuirii salariului cu pensia, să fie 70% din salariu, premierul Bolojan, deferent la nevoile magistraților, a venit cu propunerea maximală de 70%. În Italia, unde judecătorii luptă cu mafia, înlocuirea salariului cu pensia este de 70%. Deci a oferit deja maximal ce putea, în speranța că nu vor fi probleme și va trece.

Dacă mergem cu 75-80%, depășim nu doar media, ci și limita maxim acceptată în UE. Atunci, oamenii nu te mai iau în serios, pentru că de fapt ce faci este să protejezi în continuare niște privilegii. Cei care au fost în fruntea magistraților și prin diferite tertipuri judecătorești și-au acordat singuri aceste privilegii”, spune Ciprian Ciucu.

Acesta afirmă că dacă procentul propus pentru pensia magistrațiilor urcă la 80% din salariu atunci ar trebui majorat tot sistemul public de pensii la acel prag pentru a elimina privilegiile.

„Printr-o decizie CCR, îl fixezi la 80%, da? Prin negociere. Ajunge la 80%. În acel moment, toate pensiile din sistemul public trebuie duse la 80%, că nu mai vrei să ai privilegii, nu-i așa? Atunci le duci pe toate. Printr-o decizie de genul acesta, negociată, dar forțată în sistemul judecătoresc, fixezi un standard care ar trebui să țină de puterea executivă și nu de cea judecătorească.

Ce doresc? Să mergem cu faza asta tranzitorie până în 2042? O reformă ori se întâmplă azi când ai nevoie de ea, ca să restabilești inclusiv încrederea oamenilor în justitie și în sistemul public, nu peste 15 ani. Azi e nevoie de reformă.

70% e pragul maximal practicat în toată lumea civilizată”, a mai afirmat Ciucu.

Edilul acuză că „este vorba de responsabilitate, pe care nu trebuie să o aibă doar politicienii, ci noi cu toții, inclusiv magistrații”.

„Dacă aceste reforme nu se fac și vine altcineva la guvernare, credeți că ar face altceva? N-ar face, pentru că nu au de unde.

Vor prăbuși economia și ne vor duce în zona Greciei din 2012, se poate întâmpla, ar fi mult mai rău. Pentru că într-o astfel de situație nu ai mai putea să plătești nici pensiile, nici salariile din sistemul public.

Este vorba de responsabilitate, pe care nu trebuie să o aibă doar politicienii, ci noi cu toții, inclusiv magistrații.

Trăim într-un scenariu pe care nu mi-l imaginam. Eu mă gândeam că în perioada asta deja trecem la alte pachete de reformă, ca cu cât să luăm aceste măsuri mai repede, să mai tai inclusiv din administrația centrală, să poți echilibra bugetul, să elimini riscurile”, a mai precizat prim-vicepreședintele PNL.

