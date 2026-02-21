Live TV

Ciucu propune majorarea chiriilor pentru locuințele de stat din centrul Capitalei: Stau de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic

Data publicării:
BUCURESTI - ILUSTRATIE - CLADIRI - 13 SEP 2024
Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Primarul general al Capitalei susține că locuințele închiriate în centrul Bucureștiului la prețuri foarte mici nu ar mai fi fost reevaluate de autorități de peste 30 de ani. Ciprian Ciucu a punctat, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, că noile modificări de tarife propuse ar putea aduce aproximativ 500 de milioane de lei la bugetul Capitalei, dacă acestea vor fi votate de Consiliul General.

Edilul susține că nu a putut primi datele celor care locuiesc în apartamentele gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (AFI) din cauza noi legi privind protecția datelor.

„Să vă zic sincer, sunt vreo 4.050 de astfel de locuințe. Le-am cerut și eu, nu mi-a fost adus nominal, că protecția datelor și așa mai departe. Te uiți acolo și vezi niște coduri. Aceste locuințe au fost date de-a lungul timpului, în urmă cu 15-20, chiar 30 de ani. Sunt oameni care stau acolo de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic. Poate la un moment dat erau niște criterii. Nici acest lucru nu este foarte, foarte clar cum puteau să ocupe o astfel de locuință. Sunt convins că vorbim de acum 20-30 de ani.

Și mi s-a părut doar de bun simț. Nu le-am dus chiar la nivelul pieței, sunt spre nivelul pieței, dar sunt niște prețuri corecte pe care le-am propus. Doar de aici - și sper să voteze Consiliul General, noi vom obține 500 de milioane, ceea ce ne ajută puțin să ne echilibrăm bugetar”, a declarat Ciprian Ciucu, în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că va iniţia un proiect de majorare a chiriilor pentru cele peste patru mii de locuinţe gestionate de Administraţia Fondului Imobiliar (AFI), în condiţiile în care acestea nu au mai fost actualizate de aproape 20 de ani. Potrivit primarului, în prezent, prețul mediu pentru o locuinţă „convenabilă” de trei camere este de 171 lei.  

Edilul spune că, în prezent, o chirie pentru un apartament cu o cameră costă 115 lei, pentru circa 35 de metri pătraţi, iar după actualizare, va costa 980 de lei în zona A (zona centrală) şi 560 de lei în zona C, în timp ce pentru un apartament cu două camere chiria este 147 lei, pentru 56 de metri pătraţi, iar după actualizare va costa 1.568 de lei în zona A (zona centrală) şi 896 de lei în zona C. În cazul unei locuinţe cu trei camere, chiria este 171 lei, pentru 70 de metri pătraţi, urmând ca după actualizare să ajungă la 1.960 de lei în zona A (zona centrală) şi 1.120 de lei în zona C. 

Edilul spune că anul trecut AFI/PMB a încasat din chirii aproximativ 50 de milioane de lei, iar în urma acestor actualizări, estimarea este că AFI va încasa circa 500 de milioane de lei. 

„Nu este deloc puţin! Voi promova acest proiect pe ordinea de zi! Voi continua să vin cu măsuri prin care să valorificăm activele Bucureştiului, chiar dacă ele nu sunt populare şi înseamnă voturi mai puţine. Trebuie să facem ceea ce este corect să facem pentru oraşul nostru!”, susține edilul, într-o postare pe Facebook.

