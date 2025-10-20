Live TV

Ciucu propune un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale. Când spune liberalul că ar putea avea loc

ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Primarul Sectorului 6  și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar fi oportun să fie organizat odată cu alegerile parţiale locale de anul acesta, inclusiv cele din București, după ce CCR a decis că e neconstituțională legea privind pensiile magistraților. Ideea organizării unui astfel de referendum a fost inițial propusă de președintele USR, Dominic Fritz.

„CCR a dat o decizie juridică, nu una dorită de cetăţeni. Respectăm decizia Curţii, dar rămânem consecvenţi în ceea ce priveşte reforma statului şi eliminarea privilegiilor. Personal, sunt de acord cu ideea că acest blocaj ar putea fi depăşit rapid printr-o lege care să aibă la bază un referendum prin care cetăţenii să exprime clar dacă vor sau nu vor echitate socială şi eliminarea privilegiilor”, a scris Ciprian Ciucu, luni pe Facebook.

Liberalul a adăugat că „ar fi oportun ca acest referendum să fie organizat odată cu alegerile parţiale de anul acesta (vor fi alegeri inclusiv în Bucureşti)”.

CCR a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, şi a stabilit că actul normativ este neconstituţional.

La începutul lunii septembrie, Secţiile Unite ale ÎCCJ au decis să sesizeze această lege la Curtea Constituțională.

Ideea unui referendum de modificare a Constituției a fost propusă de către președintele USR Dominic Fritz. El a explicat, pentru Digi24, că referendumul pe care l-ar declanșa partidul pe care îl conduce ar fi introducerea unei prevederi prin care magistrații să nu mai poată ieși la pensie ca acum la vârsta de 50 de ani.

Referitor la alegerile pentru București, preşedintele Nicuşor Dan ar prefera ca scrutinul pentru funcția de primar general să aibă loc în luna noiembrie, astfel încât momentul să nu interfereze cu sărbătorile de iarnă și cu vacanțele. 

Premierul Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru funcția de primar al Capitalei pot fi organizate în acest an și a anunțat că va propune, săptămâna viitoare, ca ele să aibă loc fie în ultima duminică din luna noiembrie sau în prima duminică din decembrie. Liderul PNL a adăugat că nu vede o problemă ca fiecare partid să aibă candidat propriu, lucru dorit de către PSD.

Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu ar vrea ca alegerile acestea să aibă loc pe 30 noiembrie, în timp ce Cătălin Drulă a afirmat că este vehiculată data de 7 decembrie.

La finalul lunii august, Cătălin Drulă vrea să candideze la funcția de primar general și a spus că are susținerea lui Nicușor Dan, fiind discuții și cu PNL pentru susținerea candidaturii sale. Cu toate acestea, Ciprian Ciucu a exclus existența unei candidaturi comune PSD-PNL-USR, amintind de „episodul rușinos” la prezidențiale, în candidatura lui Crin Antonescu.

Editor : Ana Petrescu

