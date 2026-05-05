Ciucu, singurul prim-vicepreședinte care și-a exprimat sprijinul pentru președintele PNL: „Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan!”

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu și-a arătat susținerea pentru Ilie Bolojan, după ce a fost adoptată moțiunea de cenzură „suveranistă, antieuropeană”.

„Moțiunea suveranistă, antieuropeană a trecut. Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează. Sus inima!”, a transmis Ciprian Ciucu, într-o postatre marți pe Facebook.

Dintre cei patru prim-vicepreședinți ai PNL, Ciprian Ciucu este singurul care a vorbit despre susținerea în continuare a lui Ilie Bolojan. Ceilalți trei prim-vicepreședinți ai partidului Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea consideră că liberalii nu trebuie să iasă de la guvernare.

Astfel, Predoiu a declarat că nu trebuia să se ajungă în această situaţie, iar negocierile trebuiau să continue. „PNL este un partid cu relevanţă strategică pentru România”, a afirmat el, adăugând că liberalii nu trebuie să abandoneze guvernarea și că este multă emoție în partid.

La rândul ei, Nicoleta Pauliuc a susținut că PNL trebuie să rămână la guvernare, deși parlamentarii au votat moțiunea PSD-AUR și au dat jos Guvernul condus de președintele liberalilor, Ilie Bolojan.

Și Adrian Veștea a cerut ca partidul să rămână la guvernare, deși parlamentarii au votat moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR și au dat jos Guvernul condus de Ilie Bolojan.

