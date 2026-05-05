Live TV

Ciucu, singurul prim-vicepreședinte care și-a exprimat sprijinul pentru președintele PNL: „Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan!”

Data actualizării: Data publicării:
ciucu bolojan
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu Foto Inquam Photos / Mălina Norocea

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu și-a arătat susținerea pentru Ilie Bolojan, după ce a fost adoptată moțiunea de cenzură „suveranistă, antieuropeană”.

„Moțiunea suveranistă, antieuropeană a trecut. Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează. Sus inima!”, a transmis Ciprian Ciucu, într-o postatre marți pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Dintre cei patru prim-vicepreședinți ai PNL, Ciprian Ciucu este singurul care a vorbit despre susținerea în continuare a lui Ilie Bolojan. Ceilalți trei prim-vicepreședinți ai partidului Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea consideră că liberalii nu trebuie să iasă de la guvernare.

Astfel, Predoiu a declarat că nu trebuia să se ajungă în această situaţie, iar negocierile trebuiau să continue. „PNL este un partid cu relevanţă strategică pentru România”, a afirmat el, adăugând că liberalii nu trebuie să abandoneze guvernarea și că este multă emoție în partid.

La rândul ei, Nicoleta Pauliuc a susținut că PNL trebuie să rămână la guvernare, deși parlamentarii au votat moțiunea PSD-AUR și au dat jos Guvernul condus de președintele liberalilor, Ilie Bolojan.

Și Adrian Veștea a cerut ca partidul să rămână la guvernare, deși parlamentarii au votat moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR și au dat jos Guvernul condus de Ilie Bolojan.

 

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
3
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
camioane autostrada
4
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Digi Sport
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hubert Thuma
Hubert Thuma nu vrea ieșirea de la guvernare: Locul PNL este acolo unde se iau decizii pentru români, nu pleacă nicăieri
adrian vestea
Al treilea prim-vicepreședinte PNL care cere partidului să rămână la guvernare: „Spun acest lucru în numele aleșilor locali liberali”
dan motreanu
Dan Motreanu: PSD și AUR nu mai pot juca teatru politic. Au datoria să își asume guvernarea
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan, de la ora 18:00
Nicoleta Pauliuc
După Cătălin Predoiu, și Nicoleta Pauliuc cere PNL să rămână la guvernare: „Cu patru condiții ferme”
Recomandările redacţiei
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu prezintă următorii pași ai AUR, după căderea Guvernului...
politico 1
Demiterea lui Ilie Bolojan, deschidere de pagină în presa...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Grindeanu: PSD e dispus rapid să găsească o soluție, să avem un...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 6 IUNIE 2024
Prima reacție din PNL, după ce Guvernul Bolojan a picat. Predoiu: Nu...
Ultimele știri
Trump se pregătește să piardă alegerile intermediare. Ședințele organizate cu membrii administrației (WP)
Finlanda avertizează dur Ucraina după incidente repetate cu drone la granița cu Rusia: „Nu vom permite acest lucru”
Profesoară bătută de tatăl unui elev, în Pitești. Bărbatul a fost reținut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract a semnat și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Ilie Bolojan nu pleacă imediat de la Palatul Victoria, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Ce...
Adevărul
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Imagini fabuloase de la Met Gala 2026! Aparițiile istorice bifate de Beyoncé și Rihanna pe covorul roșu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru, înainte de vot! Și-a asigurat deja susținere masivă
Pro FM
Connect-R, declarații rare despre viața personală, la opt ani de la divorțul de Misha: „Recunosc, sunt și o...
Film Now
Zoe Kravitz, eleganță „gotică” la Met Gala. Rochie neagră din dantelă, cu transparențe și decolteu larg, i-a...
Adevarul
Adevărul întunecat din folclorul românesc. Ritualurile de sacrificiu care au inspirat balada Meșterului Manole
Newsweek
Verdict după căderea guvernului. Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii vor pierde 11.700 lei
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
5 fructe sigure pentru câini recomandate de un veterinar. Gustări sănătoase pe care le poți da zilnic
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Dorian Popa și Andreea au făcut publice imaginile de la biserică. Jurământul miresei ar fi fost inspirat...