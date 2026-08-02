Ciprian Ciucu a afirmat la Digi24 că Partidul Național Liberal exclude o nouă alianță cu PSD și propune ca variante de ieșire din criză un guvern tehnocrat „pe bune” sau guverne consecutive minoritare formate din PNL-USR-UDMR pe de o parte, și PSD pe de altă parte. Liderul liberal îi cere președintelui Nicușor Dan să consulte toate forțele pro-occidentale, nu doar PSD sau pe Sorin Grindeanu și reiterează faptul că PSD și AUR ar trebui să-și asume deschis guvernarea dacă au dărâmat executivul condus de Ilie Bolojan. De asemenea, liberalul a spus că în ultimele două săptămâni au avut loc discuții pentru formarea unui nou guvern, iar președintele „testează” câteva nume de premier tehnocrat.

Întrebat la Digi24 despre ce va face PNL în legătură cu formarea unui nou guvern, Ciprian Ciucu a spus că pe liberali îi preocupă „foarte mult” acest lucru, asta pentru că România trebuie să aibă un guvern cu puteri depline.

„Pe noi ne preocupă foarte mult. Dincolo de faptul că președintele partidului nostru este premierul României, nu ne convine deloc situația. Adică nu ne convine deloc situația ca România să aibă un guvern fără puteri depline, astfel că luăm toate variantele în calcul. Evident, e foarte important ca președintele să reia discuțiile și să vedem ce putem construi.

Poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat. Și poate să mai apară iarăși pe masă ideea guvernelor consecutive minoritare. Pentru că, așa cum am spus, Partidul Național Liberal nu va mai face alianță cu Partidul Social Democrat”, a declarat Ciprian Ciucu la Digi24.

În funcție de cele două posibile construcții, pot avea loc noi discuții cu președintele României și cu celelalte forțe numite pro-occidentale de către președinte, dar nu vom mai reface o alianță cu Partidul Social Democrat.

„Pe ideea unui guvern tehnocrat, e foarte important pentru noi, ca de data aceasta, dacă reluăm discuțiile, ca viitorul premier desemnat să vină și să fie mai sincer. Adică să nu mai încerce să vină cu așa-numiți tehnocrați, dar de fapt ei aparținând unui partid sau altuia. Dacă vor fi tehnocrați pe bune, putem discuta pentru un guvern care să fie de șase luni sau chiar de mai mult timp”, a subliniat primarul general al Capitalei.

Întrebat dacă a auzit despre ce variante de premier tehnocrat s-a discutat, Ciucu a afirmat că discuții au avut loc în ultimele două săptămâni și știe că s-au avansat niște nume, însă nu le cunoaște: „În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public, am auzit că președintele ar fi testat una sau două-trei variante, dar nu mi s-au spus care sunt acele variante”.

„Tehnocrat nu înseamnă că iei directori din ministere, care se știe că sunt afiliați unui partid, să-i pui miniștri”

„Să vă zic ce nu înseamnă tehnocrat. Tehnocrat nu înseamnă că iei directori din ministere, care se știe că sunt afiliați unui partid, să-i pui miniștri. Ce înseamnă să fii tehnocrat? Chiar dacă are o funcție tehnică, dar apropierea pe o perioadă lungă de timp de un anumit partid, de un anumit context, nu-l califică a fi apolitic.

Tehnocrat este să fii avut viață profesională în acel domeniu - bineînțeles, în care dorești ca să ocupi portofoliul -, recunoscută, care să fie onorantă și care să nu îl țină aproape de un partid sau să fi fost membru al unui partid ori asociat acelui partid prin pozițiile publice repetate. Și mă refer în special la PSD. Și, de asemenea, nu am mai dori să avem o nominalizare prin care să se încerce preluarea ostilă a Partidului Național Liberal. Adică nu acceptăm așa ceva”, a adăugat liberalul, dând exemplu nominalizarea lui Adrian Veștea.

Chestionat cu privire la încrederea pe care PNL o mai are în Nicușor Dan, Ciucu a spus că liberalii continuă să-i acorde „această prezumție de bună-credință. Poate părea ciudat, dar... na, așa... Când discutăm... la președinte nu avem o atitudine negativă. Evident că ne-a displăcut profund ce s-a întâmplat”.

„Nu este suficient să discute doar cu PSD și cu domnul Sorin Grindeanu, ci cu toți. Și poate a treia încercare poate să fie cu noroc”

„Cred că, înainte de a se avansa un nume în public, trebuie să fie discutate temeinic cu toată lumea de la masă, sau cu toți cei pe care domnul președinte îi numește pro-occidentali. Adică, nu este suficient să discute doar cu Partidul Social Democrat și cu domnul Sorin Grindeanu. Cred că ar trebui să discute cu noi toți dacă vrea sprijinul tuturor și, cine știe, a treia încercare poate să fie cu noroc”, a punctat primarul general al Capitalei.

„Din câte am aflat, s-au consultat liderii partidului. Sper să nu dau o știre care nu trebuia să fie... dar nu văd niciun fel de problemă. E și normal să fie așa. Ciudat ar fi să fie altfel, pentru că dacă ar fi altfel și nu s-ar discuta, și nu ar avea loc aceste discuții, ar însemna că nu-i pasă președintelui. Dar faptul că are aceste discuții, din contră, arată că-i pasă și că este implicat”, a mai spus Ciucu.

Acesta este președintele României, altul nu avem. Acum, în ceea ce privește credibilitatea domniei sale... diverși oameni o percep în diferite moduri. Nu poate fi eludat președintele, adică e clar că el este foarte important în a desemna un nou guvern.

Despre posibilitatea unor guverne minoritare, liberalul a declarat că ar fi unul format din PSD, și altul din PNL-USR și UDMR: „E timp scurt. Aș zice că este unul PSD și unul este PNL-USR. Adică aș pune și USR în această ecuație. Dar din discursul președintelui am observat că dânsul nu agreează ideea de guvern minoritar”.

„PSD și AUR, dacă tot au această alianță informală, să o formalizeze”

„Există cealaltă variantă și noi am spus-o tot timpul în aceste trei luni - cine dărâmă un guvern este dator să vină să-și asume guvernarea. PSD împreună cu AUR au dărâmat un guvern, au format de facto o majoritate în Parlament în ambele Camere, mai mult, se coordonează pe toate proiectele de legi. Deci, cu noi nu discută PSD sau cu USR, dar cu AUR discută. Deci în aceste condiții, dacă tot au această alianță informală, să o formalizeze. Cine dărâmă un guvern este dator să vină cu o soluție, despre asta este vorba”, a punctat Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă PNL ar vota un guvern PSD, liberalul a spus că „este o astfel de soluție, dar aici este o problemă”. „De-a lungul timpului, cel puțin în ultimul an, PSD nu și-a respectat niciun acord. A semnat protocoale, a făcut declarații, inclusiv că va susține legile pentru absorbția banilor din PNRR, și de fiecare dată există acest tipar - că nu își respectă cuvântul. Și de aceea, pentru că nivelul de încredere în PSD și în Sorin Grindeanu, în ceea ce ne privește, este foarte, foarte jos și nu credem că odată venit la putere va mai pleca de la putere. Normal ar fi ca, pentru că are și vina dărâmării guvernului, prima opțiune să fie cea avansată către PNL și USR, după care, consecutiv, noi ne ținem de cuvânt, pentru că avem o istorie, cel puțin Ilie Bolojan are o istorie îndelungată în care se ține de cuvânt. Noi guvernăm primii, după care pot să guverneze și ei în baza unor obiective de guvernare asumate”, a afirmat liberalul, care a adăugat că „și UDMR, deci PNL-USR-UDMR poate să rămână în această construcție. UDMR a mai guvernat și cu USR și cu PSD, pot să rămână, pentru că această posibilitate oferă o punere bună de alianță”.

„Normal ar fi ca să strângem colaborarea și în țară, nu doar la nivel european cu UDMR”

În contextul în care există informații că UDMR înclină în acest moment către o guvernare cu PSD și cu ce majoritate se mai strânge din Parlament, dar nu AUR, Ciucu a explicat faptul că pentru a fi posibil acest lucru „mai este nevoie de un vot din partea unei facțiuni din AUR”. „Au nevoie de vreun 20 plus de voturi, după calculele noastre. Acum, UDMR face parte din familia Popularilor Europeni, precum Partidul Național Liberal. Pentru coerență, normal ar fi ca să strângem colaborarea și în țară, nu doar la nivel european cu UDMR. Dar, pe de altă parte, relațiile dintre PSD și UDMR au fost excelente de-a lungul timpului”, a conchis Ciprian Ciucu.

Editor : Liviu Cojan