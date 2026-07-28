Ciucu spune că nu ar fi o idee bună o fuziune PNL- USR: Se poate gândi un proiect politic cu Forţa Dreptei, REPER, chiar şi PMP

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că nu ar fi o idee bună o fuziune PNL- USR, el arătând că se poate gândi un proiect politic foarte bun de modernizare a României pentru 2028, cu Forţa Dreptei, Partidul REPER, chiar şi Partidul Mişcarea Populară.

Primarul Capitalei, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat la Cotidianul că nu ar fi o idee bună o fuziune a PNL cu USR.

„Nu ar fi o idee bună. În politică, faci fuziuni când nu eşti la putere şi imediat după alegeri, eventual (..) cum s-a salvat Partidul Democrat Liberal când s-a unit cu PNL. Dar de obicei, în politică, 2 plus 2 nu fac 4, fac 3, sau 3 şi jumătate. Şi nu cred că este o idee bună. Cele două partide sunt compatibile, ca alianţă electorală, dar nu cred că sunt compatibile pentru a fi aceiaşi oameni în aceeaşi organizaţie”, a arătat el, potrivit News.ro.

Potrivit lui Ciucu, PNL poate face „o alianţă electorală largă, nu doar cu Uniunea Salvaţi România.

„Se poate gândi un proiect politic foarte bun de modernizarea României pentru 2028. Sunt partide mai mici, dar partide valoroase. Mă refer la Partidul Forţa Dreptei. Cu Forţa Dreptei am putea avea o fuziună. Poate să fie Partidul Reper, chiar şi Partidul Mişcarea Populară poate să adere la astfel de alianţă. În special de centru, centru dreapta”, a mai afirmat Ciucu.

Editor : Liviu Cojan