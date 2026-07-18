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Ciucu spune că nu are emoţii în dosarul care îl vizează: Nu am condiţionat niciodată niciun aviz

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Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că este „liniştit” cu privire la dosarul de corupţie care îl vizează, el subliniind că nu există nicio înregistrare în care el să apară. Ciucu este convins că dosarul în care anchetat pentru corupţie va fi trimis în instanţă.

„Sunt acuzaţii, dar trebuie să fie probate de către procurori, dar nu am niciun fel de emoţii. Pentru că nu am condiţionat niciodată, nu am luat niciun ban de la aceşti oameni, nu am condiţionat niciodată niciun aviz şi s-a emis ceva după ce eram primar la Capitală de vreo cinci-şase luni. Nu am emis eu. După ce am plecat (de la Primăria Sectorului 6 – n.r) a intrat pe circuitul de avizare administrativ”, a explicat Ciprian Ciucu, vineri seară, la România Tv, potrivit News.ro.

El a admis că „l-a lovit destul de tare” faptul că a fost pus sub acuzare pentru corupţie, pentru că toată viaţa lui a luptat împotriva corupţiei şi că a „destructurat ca primar de sector reţele de corupţie prin reorganizări”. 

Ciprian Ciucu a menţionat că a consultat dosarul penal care îl vizează şi că nicăieri nu apar stenograme cu el. 

„Sunt nişte declaraţii, probabil, nu pot să vorbesc foarte mult despre dosar, în sine, pentru că am interdicţia să vorbesc despre dosar, trebuie să fiu foarte superficial în a relata, pentru că, efectiv, nu am voie. Am văzut, nu apar pe nicio înregistrare, eu sunt liniştit”, a spus edilul.

El crede că dosarul său va ajunge în instanţă. 

„DNA-ul mi-a deschis acest dosar de cercetare care poate să ajungă sau poate să nu ajungă, dar cred că o să ajungă în judecată, în acest moment sunt doar cercetat şi, în aceste proceduri, cu siguranţă mi se ascultă telefonul”, a arătat el.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, pentru luare de mită, pentru fapte din perioada când era primar al Sectorului 6.

Procurorii afirmă că el ar fi primit foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală în toamna anului trecut, de la doi oameni de afaceri care dezvoltau un proiect imobiliar, pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu care îi reveneau în procedurile administrative referitoare la acel proiect imobiliar.

Editor : Liviu Cojan

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