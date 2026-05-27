Live TV

Ciucu, supărat pe Ministerul Culturii că nu-l ajută să curețe clădirile istorice de graffiti: „Am așteptat în zadar”

Data publicării:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, critică Ministerul Culturii pentru că, deşi au trecut două luni şi a promis sprijin pentru promovarea legislaţiei necesare, aşa încât municipalitatea să poată curăţa faţadele clădirilor istorice pline de graffiti, acest lucru „nu s-a întâmplat”. „Am aşteptat în zadar”, a scris acesta, miercuri, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ciucu a organizat în urmă cu două luni o dezbatere publică, alături de primarii de sector şi de Ministerul Culturii, care, „deşi a promis sprijin, acest lucru nu s-a întâmplat”.

„În acest moment, curăţarea clădirilor este dificil de realizat. Actualele proceduri fac extrem de grea intervenţia rapidă asupra faţadelor din zonele protejate. Sunt necesare numeroase avize şi documentaţii chiar şi pentru lucrări simple de curăţare”, precizează Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti, potrivit News.ro.

Ciprian Ciucu afirmă că acţiunea de curăţare a faţadelor de graffiti va continua, chiar dacă este dificil de pus în practică, pentru că este nevoie, în continuare, de avize de la Cultură.

„Nu are niciun rost să mai aşteptăm după Ministerul Culturii (…). Am aşteptat în zadar să promoveze legislaţia necesară. (…) Nu mai stăm după funcţionarii din Minister! Poate vom avea mai mult noroc cu cei din Direcţia de Cultură, de sub Minister. Poate lor le pasă”, a precizat primarul general.

Potrivit sursei citate, programul dedicat curăţării graffiti-ului continuă, iar Regulamentul va fi pus pe ordinea de zi a următoarei şedinţe de Consiliu, cu rezerva că „va fi dificil de implementat”.

„Tot va trebui să luăm avize de la Cultură, nici vorbă să putem interveni şi reveni în 24 de ore”, atrage atenţia edilul.

Potrivit Poliţiei locale Bucureşti, în toată Capitala sunt 98 de zone protejate, unde există clădiri pline de graffiti.

„Direcţia de Urbanism va stabili perimetrul de intervenţie, etapizat. Noi vom identifica imobilele afectate din interiorul zonei de intervenţie, vom întocmi note de constatare şi vom transmite notificări proprietarilor. Proprietarii au două opţiuni: fie îndepărtează graffiti sau afişajul pe cheltuiala proprie, în termen de 90 de zile. Dacă nu intervin în termenele stabilite, riscă sancţiuni contravenţionale, fie se înscriu în Program, pentru ca intervenţia să fie făcută de autoritatea publică, prin structurile desemnate. PMB suportă 80% din costuri, iar proprietarii 20%, achitaţi în tranşe. Suma oricum nu va fi mare”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, de la data notificării, în 45 de zile trebuie aleasă una dintre variante, iar Primăria Municipiului Bucureşti se va ocupa de documentaţii, avize şi coordonarea lucrărilor, prin Administraţia Străzilor.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
3
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
Avertizare meteo de furtuni.
4
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
nicusor dan
5
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Aryna Sabalenka a oprit meciul la Roland Garros și i-a zis direct arbitrului: ”Nu e prea aproape de mine?”
Digi Sport
Aryna Sabalenka a oprit meciul la Roland Garros și i-a zis direct arbitrului: ”Nu e prea aproape de mine?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - AUDIERE MINISTRI - COMISII DE SPECIALITATE - 23 IUN
Demeter Andras Istvan, după demisia de la Cultură: „Cred că sunt de fapt şaua în care se bate să înţeleagă iapa”
polițiști la percheziții
Percheziții în București și patru județe într-un dosar de înșelăciune cu reparații de acoperișuri. Prejudiciul ajunge la 500.000 de lei
closeup of an old caucasian woman and an old caucasian man sitting in a couch using their smartphones
Un bătrân de 87 de ani a rămas fără 20.000 de lei după ce a fost înșelat prin metoda „accidentul”. Trei bărbați, reținuți în Capitală
TNRS
Premiile UNITER 2026: „Lungul drum al zilei către noapte”, de la TNRS Sibiu, cel mai bun spectacol. Lista completă a câștigătorilor
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu: PNL e dispus să meargă în opoziție. Să ne lepădăm de PSD-ismul care ne-a contaminat cu voia noastră
Recomandările redacţiei
dominic fritz
Dominic Fritz exclude un guvern cu PSD: „Nu există niciun fel de...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
„Cupola de foc” a ajuns în România: Peste 30°C la umbră. Cât ține...
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Salarii mai mari pentru președinte, premier, miniștri și parlamentari...
tragere cu un sistem patriot
Statele Unite permit în premieră unei țări europene să producă pe...
Ultimele știri
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Noi alerte meteo: ANM anunță furtuni și vijelii în mai multe zone din țară
Rusia vrea să limiteze exporturile de motorină şi combustibil pentru avioane, din cauza atacurilor ucrainene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model celebru așteaptă al șaselea copil la 44 de ani. Soțul ei este moștenitorul uneia dintre cele mai...
Cancan
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său...
Fanatik.ro
”Se dă accidentat, am dat două milioane pe el”. Jucătorul de la FCSB de care Gigi Becali nu poate să scape
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
„Riscăm să murim cu toții”. Situație fără precedent din cauza Ebola. În Congo, mai rău ca-n perioada Covid...
Adevărul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bijuteria de 10 milioane de euro a fost la un pas să primească numele lui Mircea Lucescu, dar a ieșit altceva
Pro FM
Paul McCartney, despre motivul pentru care nu face poze cu fanii. Comparația neașteptată făcută de legendarul...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Ce salarii vor avea cadrele medicale din 2027. Reforma salarizării aduce creșteri importante și păstrează...
Newsweek
Veste grozavă pentru pensionari. Cu cât se indexează pensiile la 1 ianuarie 2027? Anunțul BNR
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
Au vrut să facă o friptură, dar s-au speriat atunci când au văzut ce se ascunde în grătar: „Nu înțeleg cum a...
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special