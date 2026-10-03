Antreprenorul și fostul vicepremier Dragoș Anastasiu a declarat, în cadrul unui interviu „În Fața Ta” difuzat sâmbătă la Digi24, că mentalitatea unor politicieni care negociază în aceste zile formarea unui guvern pornește de la întrebarea „Ce am eu de câștigat?”. „În primul rând eu, familia mea, partidul meu și puțin electoratul”, susține Anastasiu. El mai spune că ruperea Coaliției a pornit de la „o gherilă de interese”. Dragoș Anastasiu consideră că România nu are neapărat nevoie de alegeri anticipate, dar, dacă nu se poate debloca altfel criza politică, atunci trebuie declanșate.

„Eu spun foarte des, și în antreprenoriat, că totul pleacă de la «mindset». Mindset-ul unora dintre politicienii noștri este de tipul: «Ce am eu de câștigat?». În primul rând eu, familia mea, partidul meu și puțin electoratul. Și nu reușesc să treacă de aceste bariere mentale pentru a face ceva bun împreună și pentru țară. Pentru că nu acesta este, din punctul meu de vedere, în cazul unora dintre ei, motivul pentru care s-au dus în politică. Nu s-au dus unii dintre ei în politică să facă bine țării. S-au dus să-și aranjeze niște lucruri pentru ei, pentru familii, pentru partid”, a declarat Dragoș Anastasiu.

Ruperea Coaliției a fost cauzată, în opinia lui, de „pericolul unor reforme care deranjează, fără doar și poate”. „O gherilă de interese, cercuri de interese care acționează precum o gherilă și nu vor să se despartă de renta pe care o extrag de acolo”.

Antreprenorul susține că în perioada în care a început discuțiile privind reforma companiilor de stat, „mie mi s-a tras de la un memorandum”. „În aceeași zi în care am trecut, cu ceva scandal, de Guvern memorandumul, a izbucnit o discuție bazată pe o faptă reală, dar înflorită foarte mult. Și, deci, orice tip de reformă – că discutăm despre reforma la nivel local, că discutăm despre reforma administrației centrale sau a companiilor de stat – deranjează. Și cred că acolo a fost cea mai mare bubă. La companiile de stat există acest sistem, o încrengătură de oameni cu interese economice foarte puternice, înfipți acolo, despre care eu știam, dar nu știam că sunt atât de puternici și nu conștientizam faptul că au toate pârghiile necesare pentru a se apăra. Deci rezistența la reformă a acestor oameni, care sunt din multe părți...”, a mai spus Anastasiu.

El afirmă că soluția, dincolo de „cea care se cheamă «trece timpul» și, încet-încet, lucrurile cumva se estompează, este cumva la vot, pentru că e greu când ai o minoritate în Parlament și în Guvern să treci lucrurile așa cum trebuie să fie trecute”. „Sau, în conducerile partidelor, să nu se mai asculte atât de mult de tot zgomotul din jur și să se facă ceea ce trebuie să se facă pentru țară”.

„Nu cred că România are nevoie de alegeri anticipate”

El susține că are dubii că România are nevoie de alegeri anticipate.

„Consens nu o să găsească. Dar compromisuri trebuie să facă. Ori alegeri anticipate. Alegerile anticipate, sigur că sunt un mecanism democratic folosit și în alte părți. Nu asta este o problemă, să se folosească. Întrebarea este: are nevoie România astăzi de așa ceva? Eu aici am niște dubii. Poate că acum patru luni ar fi fost oarecum altceva. Sigur că alegerile anticipate durează. Ne punem întrebarea: ce se întâmplă după?

Nu cred că România are neapărat nevoie de alegeri anticipate, dar, dacă nu se poate altfel, trebuie. Nu putem să ajungem să avem 20 de nominalizări, nici măcar patru. Și cred că va trebui să se meargă și pe această variantă. Dar cumva trebuie să se separe apele și să găsească o soluție între ele”, arată Anastasiu.

„Întrebarea nu este neapărat cine este nominalizat premier. Întrebarea este: cum este componența Guvernului? Pentru că oameni destoinici să fie premier avem în țară”, spune Anastasiu.

Editor : Alexandru Costea