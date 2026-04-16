Claudiu Manda anunță ce va face PSD: „Dacă Bolojan dorește să rămână premier, nu cu noi. Ne retragem miniștrii din Guvern”

Claudiu Manda la Congresul PSD. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
Ultimatum de 72 de ore pentru Ilie Bolojan De ce nu mai e USR o problemă pentru PSD? Bolojan le-a spus liberalilor că nu demisionează PNL face scut în jurul premierului

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a vorbit public despre planul social-democraților privind guvernarea. „Ilie Bolojan trebuie să plece”, a spus acesta. Dacă PSD va decide, după ședința de luni, să îi retragă sprijinul, iar Ilie Bolojan nu pleacă acasă, atunci miniștrii PSD vor demisiona pentru a forța schimbarea premierului.

Ultimatum de 72 de ore pentru Ilie Bolojan

Claudiu Manda a anunțat că va vota pentru retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. 

„Ilie Bolojan trebuie să plece. (...) Suntem într-o situație în care mergem pe stradă și ne întreabă oamenii de ce nu îi scăpăm de Bolojan. (...)

Dacă rezultatul votului va fi majoritar în sensul că nu mai putem continua așa, primul gest de responsabilitate îl așteptăm de la Ilie Bolojan. Dacă mai mult de jumătate dintre cei care l-au susținut spun că nu mai vor această formulă, corect ar fi să spună: „Am înțeles, mulțumesc de colaborare”.

Dacă nu dorește (să demisioneze n.red), cred că va exista un termen de 48–72 de ore... (...)  Dacă Ilie Bolojan dorește să rămână, nu cu noi. Noi ne retragem miniștrii din guvern”, a declarat Claudiu Manda, într-un interviu pentru Evz.ro.

Liderul PSD a mai transmis că USR și UDMR nu și-ar dori să rămână într-un Guvern minoritar: „Dacă (Bolojan n.red) vrea să rămână în continuare la guvernare, foarte bine, dar nu cu noi. Că vrea să rămână 45 de zile sau că vrea să rămână printr-un vot obținut de la AUR, fie prin combinații cu AUR, este treaba domniei sale.

Îmi este greu să cred că USR și UDMR ar rămâne într-un guvern minoritar”.

De ce nu mai e USR o problemă pentru PSD?

Întrebat dacă USR a dispărut din discuție, iar social-democrații nu vor mai cere ca partidul lui Dominic Fritz să iasă din Coaliție, așa cum s-a vehiculat în ultima perioadă, Manda a transmis:

„În contextul în care suntem în continuare un partid responsabil și nu vrem să ducem țara într-o criză și mai mare, să păstrăm această coaliție, păstrăm proporțiile și nu discutăm despre miniștri. PNL poate să vină rapid cu o nouă propunere de premier, în termen de o săptămână.

Nu cred că ne vom pune în situația de a condiționa rămânerea într-o coaliție pro-europeană de excluderea unui partid sau altul”.

Bolojan le-a spus liberalilor că nu demisionează

Ilie Bolojan a efectuat o vizită nocturnă la sediul PNL București, unde o parte dintre liberali au organizat „tradiționala reuniune de Paște”. Potrivit celor care au participat la întâlnire, premierul le-ar fi transmis că nu are de gând să demisioneze de la șefia Guvernului, în contextul în care PSD ar urma să îi ceară acest lucru. „Când te înjură unii, e ca o binecuvântare”, le-a transmis Bolojan celor din PNL.

PNL face scut în jurul premierului

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar general al Capitalei, le-a transmis social-democraților că vor da foc la țară și i-a avertizat că liberalii nu vor mai face coaliție cu PSD dacă aceștia ies de la guvernare și demit Guvernul prin moțiune de cenzură.

Liberalul a subliniat că Ilie Bolojan „nu este o marionetă”, iar PNL va face scut în jurul premierului. 

