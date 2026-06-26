Claudiu Manda, atac dur la Ilie Bolojan: „Ați mințit din nou! De două ori pe președintele României”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl acuză vineri seara pe preşedintele PNL, Ilie Bolojan, că a minţit din nou şi de fiecare dată când PSD şi-a respectat cuvântul, Bolojan şi-a schimbat condiţiile. „Să minţi un popor întreg şi să te joci cu cheia guvernării într-o perioadă în care oamenii nu mai au certitudini, în care ţara riscă să îşi piardă credibilitatea, iar atragerea fondurilor europene şi a investiţiilor depinde de instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline înseamnă deja sabotaj”, spune el.
„Domnule Bolojan, aţi MINTIT din nou! L-aţi minţit de două ori pe preşedintele României. I-aţi minţit şi pe români atunci când le-aţi spus că România este prioritatea dumneavoastră. Să minţi un popor întreg şi să te joci cu cheia guvernării într-o perioadă în care oamenii nu mai au certitudini, în care ţara riscă să îşi piardă credibilitatea, iar atragerea fondurilor europene şi a investiţiilor depinde de instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline înseamnă deja sabotaj”, spune secretarul general al PSD pe Facebook.
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„Domnule Bolojan, ne-aţi oferit o lecţie despre lipsa cuvântului în politică. Timp de două luni aţi cerut PSD să îşi asume guvernarea. PSD şi-a respectat cuvântul. Încă de la primele consultări ne-am asumat responsabilitatea guvernării. Am acceptat să discutăm un guvern tehnocrat. Am acceptat un guvern politic. Am venit cu propuneri şi am participat la fiecare rundă de negocieri. PSD a fost interesat de un singur lucru: programul de guvernare”, mai transmite Manda.
Potrivit secretarului general al PSD, ”de fiecare dată când PSD şi-a respectat cuvântul, Bolojan şi-a schimbat condiţiile”.
„Aţi schimbat formula de guvernare. Aţi schimbat candidatul. Aţi schimbat regulile negocierii. Domnule Bolojan, în politică poţi pierde o negociere. Dar când îţi pierzi credibilitatea, costul îl plăteşte România”, îi transmite Claudiu Manda liderului PNL Ilie Bolojan.