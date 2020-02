Claudiu Manda, atac la Victor Ponta: Un fake news marca Pro România

Claudiu Manda, europarlamentar PSD, și cel care se va ocupa de campania electorală a PSD, nu privește cu ochi buni o alianță electorală la nivel național cu Pro România, dar n-ar avea nimic împotrivă ca social-democrații care au plecat la partidul lui Victor Ponta să revină „acasă”, cum le-a cerut și liderul Marcel Ciolacu, duminică, la Convenția Națională a Pro România, unde a luat cuvântul. Decizia de a colabora cu partidul lui Victor Ponta poate fi luată însă la nivelul organizațiilor județene, pentru alegerile locale, a precizat Manda. Foarte probabil, așa vor sta lucrurile la București, de pildă, pentru a-i asigura încă un mandat Gabrielei Firea, a admis liderul social-democrat într-o intervenție telefonică la Digi24.

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a ajuns după o oră de la începerea evenimentului, iar pe surse existau informații că Ciolacu ar fi fost sfătuit să nu meargă la eveniment chiar de doi lideri ai partidului: Mihai Tudose și Claudiu Manda. Întrebat, duminică, despre aceasta, Claudiu Manda a spus la Digi24 că acesta a fost „un fake news marca Victor Ponta” și a adăugat că în opinia sa, e normal în politică să meargă, dacă sunt invitați, lideri politici de la un partid la altul. „Evenimentul Pro România nu mi-a stârnit reacții negative, dar nici pozitive”, a mărturisit europarlamentarul.

„Am văzut că a apărut în spațiul public un fake news marca Pro România cum că Ciolacu este ținut în birou de mine, de dl. Tudose, să nu ajungă la acest eveniment al celor de la Pro România. Nu a fost o astfel de....” - a dezmințit Claudiu Manda.

Întrebat de unde știe că e un fake news „marca” Pro România, Claudiu Manda a răspuns: „Din ce am citit în spațiul public și am văzut și din reacția președintelui Pro România, care spunea V-au dat drumul, dle Ciolacu, să veniți la noi la eveniment, n-am decât să-l citez ca fiind un fake news apărut din zona Pro România. Știți cum se întâmplă în zona aceea, prima dată dai drumul la informație, după care spui că ai auzit-o și tu”, a explicat Claudiu Manda.

Întrebat despre ce zonă vorbește, Claudiu Manda a precizat că e vorba de „zona Pro România”.

Manda: „La Dolj nu dorim să facem o alianță cu trădătorii”

„Am senzația că nu vă place zona aia” - a remarcat jurnalistul Cosmin Prelipceanu. „Nu e obligatoriu să-mi placă mie, sunt colegi din Comitetul Executiv sau președinți de organizație care își doresc o alianță cu Pro România la nivelul organizațiilor respective, avem o astfel de decizie în Comitetul Executiv, că fiecare organizație județeană poate să-și stabilească propria politică de alianțe. În ceea ce mă privește pe mine sau organizația de la Dolj, noi am discutat acest subiect și nu dorim să facem o astfel de alianță cu trădătorii care au plecat de la noi din partid. Așa că nu trebuie să-mi placă mie”, a punctat Manda.

La observația că Marcel Ciolacu le-a spus celor de la Pro România „să treacă acasă”, Claudiu Manda a comentat: „Cred că a fost o invitație să vină în PSD cei care se gândesc că PSD-ul are, totuși, o șansă....”

- E oportună această invitație de a reveni acasă către cei pe care dvs îi numiți trădători? l-a întrebat Cosmin Prelipceanu pe Claudiu Manda.

- Cred că dacă sunt oameni care își doresc să se întoarcă acasă - și au fost astfel de oameni și s-ar putea să mai fie și în viitor - sunt bineveniți înapoi acasă! Dar alta e să spui că reprezinți un alt partid, dar ești tot de stânga, ești diferit de PSD, că de-aia te duci la alt partid, dar ai vrea să faci alianță cu PSD - ceva nu e în regulă, a explicat Claudiu Manda.

- Victor Ponta se poate întoarce și el?

- Depinde de organizația care o să-l primească, a răspuns Claudiu Manda, sugerând că nu e de avut în vedere o asemenea perspectivă.

Întrebat dacă tot PSD-ul, ca partid, l-ar primi înapoi pe Victor Ponta, Claudiu Manda a spus că nu crede că trebuie discutat acest subiect. „Nu cred că-și dorește nici Victor Ponta să vină în PSD, așa că n-are rost să comentăm dacă ar veni sau n-ar veni”, a menționat europarlamentarul.

Întrebat dacă PSD are nevoie acum de aliați, Manda ar înclina mai degrabă către un răspuns negativ. El spune că depinde de ce-și propune partidul. „Eu cred că noi ar trebui să mergem în fața oamenilor, să spunem - cu bune și cu rele - ce am făcut, să ne asumăm greșelile, să nu le mai repetăm, am făcut și lucruri bune cât am guvernat, să venim să spunem ce ne angajăm să facem în următorii patru ani de zile. Avem oameni din administrația locală foarte bine văzuți de comunitățile lor, care vor câștiga cu peste 50 la sută, acum nu mai e nevoie să vorbim de două tururi, așa că rămâne ca la nivelul fiecărei organizații să analizeze acest aspect. Nu știu dacă avem nevoie neapărat de alianță. Din ce-am observat, mai degrabă se pare că Pro România își dorește alianță cu PSD. O fi din cauza faptului că le e greu să treacă pragul, nu știu”, a subliniat Manda.

O alianță la București PSD - Pro România ar ajutat-o pe Gabriela Firea

El a recunoscut însă că primarul Gabriela Firea, liderul organizației din București, „s-a manifestat în cadrul intern de partid că este „pro” sau este de acord, și-ar dori o astfel de alianță la nivelul Bucureștiului”.

La observația că Gabriela Firea a spus inclusiv că și-ar dori să vină în PSD Victor Ponta, Claudiu Mandea a spus: „Am înțeles. N-am ce să comentez ce-ți poate dori dna Firea, pot să vă spun doar că și dna Firea, ca și alte organizații județene - am considerat că este oportun, repet, ca fiecare organizație București și județeană să-și stabilească propria politică de alianțe - și din ce știam, la nivelul Bucureștiului există o astfel de intenție, cred că sunt și alte județe în țară, cum sunt sigur că sunt și județe care nu doresc o alianță”.

Întrebat dacă o alianță cu Pro România ar ajuta-o pe Gabriela Firea, Claudiu Manda a răspuns afirmativ, dar nu a ratat ocazia de a trimite mici săgeți către partidul lui Victor Ponta. „Cred că da, o va ajuta o astfel de alianță pe Gabriela Firea. Cred că să oferim, la nivelul Bucureștiului, doi candați din zona stângă, dna Firea și un alt candidat din zona Pro România, s-ar putea să împartă voturile, clar, nu știu câte voturi ar putea să ia un candidat al Pro România, că n-am văzut niciun sondaj și n-am văzut anunțat niciun astfel de candidat, dar cred că împreună ar putea să nu mai fie oameni sau altă opțiune de stânga alta decât PSD-Pro România. Din ce știu, din ce am văzut la nivel de sondaje, dar nu am început foarte serios treaba aceasta de director de campanie, doamna Gabriela Firea este pe locul întâi în sondaje”, a completat Claudiu Manda.

Editor: Luana Păvălucă