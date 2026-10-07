Live TV

Claudiu Manda critică PNL și USR: Pun condiții la guvernare fără să știe programul. Ce așteaptă PSD de la premierul desemnat

Data publicării:
Claudiu Manda
Claudiu Manda la Congresul PSD. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Europarlamentarul Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a afirmat, miercuri, că PNL şi USR au început deja să pună condiţii pentru participarea la viitorul Guvern şi, deşi programul nu este încă pe masă și măsurile pentru economie şi pentru români nu sunt cunoscute, ei ştiu deja cine are voie şi cine nu are voie să guverneze”.

La împărţirea funcţiilor şi a puterii au demonstrat că se pricep, la construirea unei majorităţi au eşuat chiar şi cu propriul premier desemnat”, a afirmat Claudiu Manda.

El a anunțat că un premier nou trebuie să însemne şi o politică economică nouă, iar PSD vrea să vadă ce propune Luca Niculescu pentru a scoate economia din declin şi pentru a repara efectele ultimelor luni.

„Premierul desemnat are acum şansa să arate ce fel de Guvern vrea să construiască şi, mai ales, dacă înţelege că România are nevoie de o schimbare de direcţie. După cinci luni în care un singur om a blocat orice soluţie raţională pentru refacerea unei majorităţi stabile, România nu-şi mai permite încă o rundă de orgolii, calcule politice şi negocieri pentru funcţii”, a scris secretarul general al PSD, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Claudiu Manda a declarat că PNL şi USR au început deja să pună condiţii pentru participarea la viitorul Guvern”.

„Programul nu există încă pe masă, măsurile pentru economie şi pentru români nu le cunoaştem, dar ei ştiu deja cine are voie şi cine nu are voie să guverneze. La împărţirea funcţiilor şi a puterii au demonstrat că se pricep. La construirea unei majorităţi au eşuat chiar şi cu propriul premier desemnat. Iar rezultatele guvernării lor se văd astăzi în economie”, a subliniat Manda.

„Pentru noi, un premier nou trebuie să însemne şi o politică economică nouă. Vrem să vedem ce propune Luca Niculescu pentru a scoate economia din declin, pentru a reporni investiţiile şi pentru a repara efectele ultimelor luni. PSD are pregătit un program de guvernare, cu măsuri clare pentru relansarea economiei. Dacă programul propus de Luca Niculescu răspunde aceleiaşi nevoi de schimbare, atunci există baza unei discuţii serioase”, a mai transmis secretarul general al PSD.

Marţi, preşedintele a semnat decretul de desemnare a lui Luca Niculescu pentru postul de premier, acesta având la dispoziţie 10 zile pentru a prezenta în Parlament lista Cabinetului său şi programul de guvernare, dar şi pentru negocieri politice care să-i asigure cele 233 de voturi necesare învestirii Guvernului.

Vicepreşedintele liberal Alexandru Muraru a transmis că PNL nu va guverna cu PSD, motivând că după tot ce s-a întâmplat în ultimele luni liberalii nu pot reveni la aceeaşi formulă politică. El a precizat că liderul partidului Ilie Bolojan a transmis, după consultările de la Cotroceni, că dacă PSD intră în viitorul guvern, PNL va rămâne în opoziţie”.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că formaţiunea pe care o conduce va merge la discuţii cu premierul desemnat, precizând că este foarte curios care este ideea lui despre majoritatea care ar putea să-l susţină”.

Fritz a afirmat că nu vede o problemă” dacă formaţiunea pe care o conduce şi Partidul Naţional Liberal se vor situa pe poziţii diferite în ceea ce priveşte susţinerea faţă de guvernul pe care premierul desemnat, Luca Niculescu, îl va propune.

Citește și:

Prima discuție directă între Sorin Grindeanu și Luca Niculescu. Când s-ar putea întâlni premierul desemnat cu liderul PSD (surse)

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-10-05-3527
1
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
nicusor dan diana sosoaca foto presidency ro
2
Diana Şoşoacă a mers la Cotroceni să-i spună lui Nicușor Dan că nu îl recunoaşte ca...
Asistent maternal în România. Foto Getty Images
3
Jobul plătit de stat pe care îl poți face în propria locuință. Ce salariu poți primi și...
sorin grindeanu inquam
4
Reacția lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nu ține cont de...
2026-10-05-3649
5
Nicușor Dan: Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Digi Sport
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
luca niculescu ID233071-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
„Ce așteaptă oamenii de la un guvern?”. Luca Niculescu anunță liniile directoare în viitorul program de guvernare
protest usr camera deputatilor
Protest în plenul Camerei Deputaților: USR cere înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă „Mykonos-Nordis”
2026-10-05-3527
Prima discuție directă între Sorin Grindeanu și Luca Niculescu. Când s-ar putea întâlni premierul desemnat cu liderul PSD (surse)
george simion sustine un discurs
Simion, în Politico: „Nimeni nu vrea o nouă Grecie”. Liderul AUR avertizează că nu se poate forma niciun Guvern stabil fără anticipate
adrian cozma fb
Deputat liberal: PNL nu va vota cu orice preţ guvernul Luca Niculescu, dar poate e o soluţie să mai relaxăm puţin această încrâncenare
Recomandările redacţiei
Statuie Donald Trump
„Ciuma portocalie.” O statuie a lui Donald Trump în pielea goală a...
2026-09-21-2228
DIICOT a pus sechestru asupra „mai multor conturi bancare” deschise...
andrew si tristan tate
Filmări cu abuzuri sexuale, găsite pe telefonul lui Andrew Tate. Ce...
Masked man plague doctor, head profile, with bird mask and hat. Vintage style. Biohazard concept.
Ciuma din Rusia stârnește îngrijorare în SUA. Washington a trimis...
Ultimele știri
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara dictatorului Putin din cauza ciumei din Siberia
Bulgaria oprește operațiunile de căutare a echipajului dispărut de pe nava scufundată: „Nu există urme ale marinarilor”
Sute de obuze și alte proiectile din Al Doilea Război Mondial, descoperite pe fundul mării în portul Salonic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt răsfățatele Universului pe 7 octombrie 2026. Mercur și Venus le aduc noroc și încredere
Cancan
Proces spectaculos cu Dedeman! O femeie și-a rupt brațul în magazin, dar surpriza a venit când a cerut...
Fanatik.ro
Ionuț Chirilă, salariu de 7.000 euro la CS Dinamo! “Ionuț Lupescu l-a propus și i-a dat banii ăștia! De ce?!”
editiadedimineata.ro
„Nu există nicio zonă gri”. Fox News, acuzată în instanță că și-a expus jurnaliștii unui risc mortal în...
Fanatik.ro
Dan Șucu, luat la țintă de „regina trollingului”! Ryanair ironizează din nou Genoa: „Vești proaste pentru...
Adevărul
„Dacă te lauzi e rău, dacă te vaiți e și mai rău". Oferte neobișnuite în piețele volante. Care sunt prețurile...
Playtech
Țara din Europa din care se pleacă din ce în ce mai mult. Şi românii sunt în fruntea europenilor care...
Digi FM
Un tânăr de 21 de ani a murit după o înțepătură de țânțar. Cum a fost posibilă o asemenea tragedie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! FRF a luat decizia în privința lui Gică Hagi
Pro FM
Ce face Andreea Antonescu în America, la un an de la mutarea din România. „Nu mai sunt preocupată să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filmările pentru „The Batman 2” au fost suspendate. Matt Reeves se retrage temporar din cauza unor probleme...
Adevarul
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Newsweek
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
Digi FM
La 60 de ani și-a vândut casa și a renunțat la job. A călătorit în 15 țări și trăiește acum cu 200 de lire pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum s-a schimbat viața unei tinere după ce a ales să nu mai folosească telefonul zece zile: „Am simțit cum mă...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Cum arată Sigourney Weaver în 2026 la 77 de ani. Azi este ziua ei
UTV
Angelina Jolie și-a vândut conacul de lux, iar Madonna l-a cumpărat. Vezi cum arată proprietatea de aproape...