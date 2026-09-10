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Claudiu Manda, despre anticipate: Nu ne e frică, atenţionăm că lucrurile vor degenera mult şi România va plăti nişte costuri

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Claudiu Manda. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Secretarul general al PSD, Claudiu Manda a declarat, joi, că nu le e frică de anticipate, dar atenţionează că lucrurile vor degenera mult şi cine vrea să le declanşeze trebuie să înţeleagă că România va plăti nişte costuri, ca ţară. Despre negocierile pentru formarea unei noi majorităţi parlamentare, el a precizat că mai degrabă aşteaptă responsabilitate de la UDMR şi pot să existe voturi, nu ca partide politice, şi din PNL, şi din USR.

„Această soluţie de anticipate, deşi nu ne sperie, dar s-ar putea să ajungem acolo, şi eu spun aceasta mai degrabă ca un semnal de alarmă, că, dacă se va ajunge acolo, PSD spune aşa: nu ne e frică, nu ne agăţăm de ideea că să nu facem, doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, atenţionăm că lucrurile vor degenera mult şi că cine vrea să le declanşeze trebuie să înţeleagă că România va plăti nişte costuri ca ţară, în primul rând”, a spus secretarul general al PSD, Claudiu Manda, la Adevărul,  citat de News.ro.

Potrivit lui Manda, în zona aceasta de partide de dreapta, UDMR-ul nu-l vede la fel ca PNL şi USR.

„UDMR-ul mi s-a părut, aşa l-am văzut când eram în Senat şi cum dialogam (…) ei nu gândesc emoţional, ci gândesc raţional. Ei sunt totuşi constructivi, nu destructivi. Adică, într-un moment în care ar fi nevoie de responsabilitate, te poţi aştepta la responsabilitate din partea lor să voteze un guvern sau să voteze un program de guvernare,” a declarat Manda.

„Dacă aşteptăm responsabilitate, mai degrabă o aşteptăm de la UDMR, decât din partea celor de la USR, spre exemplu, şi cred că pot să existe voturi, nu ca partide politice, şi din PNL, şi din USR, şi poate şi din alte partide politice, pentru că colegii parlamentari pot să gândească că e un moment în care să depăşim,” a adăugat Claudiu Manda.

Claudiu Manda a mai spus că „PSD-ul nu s-a cramponat nici măcar de numele de prim-ministru”.

„Noi spunem că dacă există o disponibilitate să construiască o majoritate în jurul PSD şi ar putea să existe o nominalizare de prim-ministru alta decât Sorin Grindeanu, nu ne opunem, nici nu spunem da la orice nume, dar nu ne opunem”, a spus secretarul general al PSD.

Editor : A.P.

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