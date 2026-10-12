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Claudiu Manda, despre condiția intrării PSD la guvernare. Ce spune secretarul general al social-democraților de anticipate

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Europarlamentarul PSD Claudiu Manda | FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea
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Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, spune că PSD este dispus să intre la guvernare alături de prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, dar pune și condiții.

Secretarul general al PSD arată că „alegerile anticipate nu sunt scenariul de care România are nevoie, dar pot deveni o realitate dacă acelaşi om care blochează de cinci luni formarea unui Guvern va continua să fie mai preocupat de interesele de partid decât de problemele oamenilor”. 

„Am spus astăzi, în şedinţa PSD, că trebuie să fim pregătiţi inclusiv pentru această eventualitate. Nu pentru că ar fi soluţia bună pentru România, ci pentru că există riscul ca cei care au adus ţara în această situaţie să refuze acum implicarea în corectarea direcţiei”, precizează Manda într-o postare pe Facebook. 

Secretarul general al PSD afirmă că a văzut şi ironiile lui Ilie Bolojan la adresa PSD. 

„Poate că, înainte să ironizeze propunerile PSD vorbind despre „cornul abundenţei”, ar trebui să se preocupe mai mult de găsirea unor soluţii, după toate sacrificiile pe care le-a cerut românilor în numele unei viziuni economice pe care noi o considerăm greşită. Românii nu sunt interesaţi de disputele dintre partide, de campania electorală a PNL sau de imaginea domnului Bolojan. Vor să ştie când va avea ţara lor un Guvern care să relanseze economia, să susţină investiţiile şi să creeze locuri de muncă. Vor să ştie că spitalele vor avea medicamente, că ambulanţele vor avea combustibil şi că pensiile şi salariile vor fi plătite la timp”, subliniază social-democratul. 

Claudiu Manda adaugă că pentru asta avem nevoie de un Guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară şi să pregătească bugetul pentru anul viitor.

„PSD este dispus să intre la guvernare alături de prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, dacă acesta vine cu un program care să schimbe direcţia economică şi să corecteze măsurile care au afectat veniturile românilor”, mai afirmă Manda. 

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Editor : S.S.

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