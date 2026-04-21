Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a declarat, marți, la Digi24, că după anunțul partidului său privind retragerea susținerii pentru Ilie Bolojan în funcția de premier „acum nu vedem turbulențe”. Acesta spune că miniștrii PSD se vor retrage joi din Guvern, dacă Bolojan nu renunță la funcție, afirmând că și Sorin Grindeanu va renunța la șefia Camerei Deputaților. Numărul doi din PSD afirmă că nu este „ceva concertat ce se întâmplă în PNL”, referindu-se la tabăra liberalilor care i se împotrivesc lui Ilie Bolojan. Totodată, secretarul general al PSD spune că social-democrații ar accepta un alt premier de la PNL, iar în cazul unor consultări la Cotroceni, l-ar propune pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru. El, de asemenea, a subliniat că PSD nu va intra într-un guvern cu AUR.

„Dialogul din PNL arată că nici acolo lucrurile nu sunt în regulă”

„O situație de genul acesta s-a întâmplat acum 4 ani de zile, când USR-ul a cerut PNL-ului să schimbe prim-ministrul și PNL a schimbat prim-ministrul. Atunci a fost înlăturat domnul Orban și a venit domnul Cîțu. De aici încolo să spunem că inacceptabil sau nu, e un subiect.

Există și scenariu să intrăm în opoziție, ca și celelalte lucruri. Am decis pentru noi că nu mai putem să mai colaborăm cu domnul Ilie Bolojan în calitate de prim-ministru. Așteptăm cele 3 zile să vedem decizia domniei sale. Poate înțelege că atâta timp cât ai fost investit în funcția de prim-ministru cu 45% din voturi din partea noastră, nemaiavând această susținere, corect este să vii să spui «mulțumesc pentru colaborare, atât am putut să fac, bun, rău, din punctul nostru de vedere..»

Dacă se dorește să continue în această aventură pe funcția de prim-ministru, de abia atunci vorbim de o criză politică în care nemaiavând susținere, rămâi în continuare la putere.

Există dialogul contondent din PNL, care arată până la urmă că nici acolo lucrurile nu sunt în regulă. Și poate că motivele noastre de supărare, faptul că nu ascultă toate părerile, că nu ia decizii pentru oameni, că ia decizii mai degrabă împotriva oamenilor, se pot vedea”, susține Claudiu Manda.

Claudiu Manda: Sorin Grindeanu nu are emoții, oricând se poate retrage de la șefia Camerei Deputaților

Acesta afirmă că „acum nu vedem turbulențe”.

„Eu citesc din laboratoarele, nu știu dacă ale PNL, Rezist, cum vreți dumneavoastră, tot felul de știri în momentul ăsta. (...) Am discutat cu toți (miniștrii -n.red.), n-avem niciun fel de emoții în acest sens, se vor retrage fiecare dintre ei, vor prezenta probabil și un bilanț de activitate pe care l-au prezentat și în fața colegilor, pentru că am avut și această evaluare a activității miniștrilor noștri.

Domnul Grindeanu a spus că nu are niciun fel de emoții. Oricând se poate retrage din această funcție. Nu este vorba despre Camera Deputaților, pentru că acela este un for de decizie. Acolo lucrurile au funcționat.

Am fost la guvernare, am participat la aceste decizii, am venit cu alte măsuri care nu au fost luate în calcul sau au fost amânate. Au fost decizii, unele dintre ele prostești, luate fără acordul nostru”, mai afirmă secretarul general al PSD.

Acesta a mai spus că „dacă ar fi un război online, s-ar putea ca să-l câștigăm și în numele Ucrainei”.

„Noi am văzut «războiul» în social media, am văzut și mobilizarea pentru protest, am văzut și câți au venit. În zona de social media, dacă ar fi un război online, s-ar putea ca să-l câștigăm și în numele Ucrainei. Nu ne e frică de acest lucru”, a declarat Claudiu Manda.

Numărul doi din PSD afirmă că nu este „ceva concertat ce se întâmplă în PNL”, referindu-se la tabăra liberalilor care i se împotrivesc lui Ilie Bolojan, condusă de liderul PNL din Ilfov, Hubert Thuma.

Manda susține că „a trebuit să «șantajăm», să spunem, că nu vor intra în Parlament ordonanțele de urgență pentru a reforma tăierile”.

„Noi am spus din septembrie că venim cu măsuri de relansare economică, tocmai spunând în momentul în care concediezi din zona publică, hai să găsim, să creăm oportunități, să se dezvolte business, ca oamenii aceștia să meargă acolo. Din septembrie până în februarie nu a existat niciun dialog cu domnia sa pe acest subiect. A zis «da, are PSD-ul», a trebuit să «șantajăm», să spunem, nu vor intra în Parlament ordonanțele de urgență pentru a reforma tăierile de fapt din administrația publică locală și centrală decât dacă intră și cele din măsurile de relansare economică.

Este modul de lucru. De fiecare dată să șantajăm, de fiecare dată să condiționăm, de fiecare dată să amenințăm pentru a încerca să impunem măsuri pentru oamenii”, mai spune social-democratul.

Miniștrii PSD s-ar putea retrage din Guvern joi

Manda a transmis că, drept „gest administrativ, că nu vorbim de gest politic”, miniștrii PSD se vor retrage din Guvern joi, dacă Ilie Bolojan nu demisionează.

Întrebat dacă PSD va depune moțiune de cenzură, în cazul în care Ilie Bolojan nu va demisiona, Claudiu Manda a răspuns: „Dacă vor exista discuții la Cotroceni și nu vor avea o finalitate, în prima etapă ne vom retrage miniștrii din Guvern pentru a arăta că nu mai există această susținere. Există și aici o dezbatere dacă se retrag și secretarii de stat și prefecții. Aici trebuie să vedem cum se interpretează gestul, pentru că nu e vorba că ne legăm de scaune. Nu e vorba că ne legăm de scaune, e vorba că dă un mesaj că ne retragem de tot și nu mai suntem dispuși să revenim într-o coaliție pro-europeană....Am spus că suntem dispuși, în contextul în care aceste partide doresc să reconstruim această coaliție pro-europeană cu un alt prim-ministru. Poate să fie de la PNL, conform protocolului”.

El a subliniat că PSD nu va intra într-un guvern cu AUR.

Reprezentantul PSD afirmă că Sorin Grindeanu ar putea fi propus ca premier.

„Dacă se va pune problema ca PSD să propună el prim-ministru, cred că nu suntem într-o situație să respingem. Adică nu fugim de responsabilitate. Iar dacă din cadrul PSD ar trebui să fie o nominalizare, Sorin Grindeanu este propunerea noastră”, afirmă Claudiu Manda.

Social-democrații au votat, luni, să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, în cadrul evenimentului denumit „Momentul Adevărului”, la Parlament. „Trebuie să plece acasă”, a declarat apoi Sorin Grindeanu. Însă, în ciuda deciziei PSD, Bolojan a spus clar, în urma unei discuții cu liderii PNL care l-au asigurat de sprijinul lor în perioada următoare, că nu va demisiona din funcție.

