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Claudiu Manda, după decizia PSD de a intra la guvernare: „Românii au nevoie de siguranţă şi de un Guvern competent şi credibil”

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claudiu manda
Foto: INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu
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Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis, joi, că românii au nevoie de siguranţă şi de un Guvern competent şi credibil, care să înţeleagă dificultăţile prin care trece ţara şi să aibă capacitatea de a lua decizii şi de a le pune în practică.

„România are în faţă o perioadă în care fiecare decizie va trebui cântărită prin efectele pe care le are asupra oamenilor şi prin contribuţia sa la redresarea economiei şi la recâştigarea încrederii în instituţiile statului. Românii au nevoie de siguranţă şi de un Guvern competent şi credibil, care să înţeleagă dificultăţile prin care trece ţara şi să aibă capacitatea de a lua decizii şi de a le pune în practică. Am decis să ne asumăm guvernarea şi am propus o echipă de miniştri cu experienţă, care ştiu ce au de făcut şi care înţeleg că, în această perioadă, oamenii nu mai au timp să aştepte. Le-am cerut să pună tot ceea ce ştiu, toată energia şi toată puterea lor de muncă în slujba românilor. Să fie preocupaţi, înainte de orice, de soluţiile pe care le pot oferi", a scris Manda pe Facebook.

Manda a precizat că înţelege „de ce toţi fug acum de responsabilitatea guvernării”, mai ales cei care de cinci luni „adâncesc criza în care se află ţara”.

„Dar românii nu înţeleg de ce, după toate sacrificiile care li s-au cerut, tot ei ar trebui să plătească preţul refuzului unor politicieni de a-şi asuma răspunderea. Niciun partid nu are voie să sacrifice oamenii pentru nişte procente în sondaje. Iar PSD alege, ca întotdeauna, oamenii, nu imaginea şi nici calculele electorale. Ne apropiem de iarnă, iar problemele nu mai pot aştepta. Avem nevoie de o rectificare bugetară urgentă şi de pregătirea bugetului pentru anul viitor. Oamenii trebuie să ştie că vor avea căldură la iarnă, că vor găsi medicamente în spitale şi că serviciile publice de care depind vor continua să funcţioneze. Românii nu mai au nevoie de explicaţii despre ce nu se poate. România trebuie să fie guvernată bine, cu seriozitate şi cu respect faţă de oameni", a subliniat Manda.

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Editor : A.P.

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