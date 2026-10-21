Claudiu Manda, după învestirea Guvernului Niculescu: „Nu există timp pentru acomodare”. Mesaj pentru Ilie Bolojan

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat miercuri că, după șase luni de criză politică, România are din nou un Guvern „pentru români”, dar a avertizat că miniștrii preiau mandatele într-o situație de criză, în care „nu există timp pentru acomodare”.

Într-o postare pe Facebook, publicată după învestirea Guvernului Luca Niculescu, Claudiu Manda a susținut că încheierea crizei politice trebuie urmată de decizii concrete pentru corectarea dezechilibrelor economice.

„România are din nou un Guvern pentru români! După șase luni de criză politică, atenția și eforturile trebuie îndreptate acum, cu prioritate, către problemele economice și deciziile de care oamenii au nevoie. Românii cunosc deja dificultățile cu care se confruntă țara. Efectele măsurilor de austeritate sunt resimțite în viața de zi cu zi, dar amploarea problemelor economice trebuie stabilită printr-o evaluare serioasă. De aceea, noul Executiv trebuie să prezinte o imagine clară și completă a situației în care se află țara: de unde plecăm, cât de grave sunt dezechilibrele și ce măsuri se impun pentru corectarea lor. Miniștrii care își preiau astăzi portofoliile înțeleg că își asumă guvernarea într-o situație de criză, în care nu există timp pentru acomodare și în care fiecare zi contează”, a scris Manda.

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Secretarul general al PSD a indicat sănătatea și administrația locală printre domeniile care au nevoie de fonduri suplimentare, în contextul apropierii sezonului rece și al facturilor restante care trebuie achitate.

„Ne apropiem de iarnă, iar rectificarea bugetară trebuie să răspundă urgent nevoilor de finanțare din sănătate, din administrația locală și din sectoarele în care lipsa resurselor riscă să afecteze direct serviciile de care depind oamenii. Vorbim despre accesul la servicii medicale și medicamente, despre școli care trebuie încălzite, despre investiții care trebuie continuate și despre facturi restante care trebuie plătite. Românii au nevoie să vadă și să simtă, încă de la început, că lucrurile încep să se schimbe. Au nevoie de siguranță și de încrederea că fiecare decizie a Guvernului va ține cont, înainte de toate, de impactul pe care îl are asupra vieții lor”, a transmis liderul social-democrat.

La finalul postării, acesta a lansat un atac direct la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu, domnule Bolojan, nu le-ați dat speranță românilor. Le-ați luat orice speranță că în țara lor poate fi mai bine. Dar noi vom arăta din nou că România poate fi guvernată cu responsabilitate, prin măsuri care răspund nevoilor oamenilor”.

Editor : A.D.