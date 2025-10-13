Live TV

Claudiu Manda își anunță candidatura la funcţia de secretar general al PSD, în echipa lui Sorin Grindeanu

Data publicării:
170322_PLEN_REUNIT_CLAUDIU_MANDA_05_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a anunţat luni seară că a acceptat candidatura la funcţia de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu, cu conştientizarea responsabilităţii pe care o implică. El a spus că viitoarea conducere naţională a PSD trebuie să redobândească încrederea românilor, dar şi să găsească cele mai bune soluţii de organizare internă, astfel încât să se asigure de participarea la vot a fiecărui simpatizant.

„Am acceptat candidatura la funcţia de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu, cu conştientizarea responsabilităţii pe care o implică. Pentru mine, politica înseamnă oameni şi rezultate care se văd în viaţa lor de zi cu zi, iar acest principiu va sta la baza activităţii mele în această funcţie”, anunţă Claudiu Manda într-o postare pe Facebook.

El a precizat că reorganizarea PSD în vederea alegerilor viitoare este, în primul rând, o muncă de echipă.

„Noi, la Dolj, am lucrat ca o echipă formată din oameni profesionişti şi dedicaţi, reuşind să ne clasăm pe primul loc, ca număr de voturi, dintre organizaţiile judeţene ale PSD, la toate alegerile din ultimii 12 ani. Acest lucru s-a întâmplat tocmai pentru că am înţeles mesajul şi nevoile oamenilor”, a spus europarlamentarul PSD.

Potrivit lui Claudiu Manda, „viitoarea conducere naţională a PSD trebuie să redobândească încrederea românilor, dar şi să găsească cele mai bune soluţii de organizare internă, astfel încât să se asigure de participarea la vot a fiecărui simpatizant”.

„Am avut perioade în care PSD a guvernat bine, cu rezultate notabile în plan economic, cu cele mai mari creşteri de venituri pentru populaţie, cu investiţii record, dar scorul electoral nu a fost unul pe măsură. Pentru că greşelile au fost tactice şi nu de guvernare”, a mai spus el.

 Claudiu Manda este soțul primarului Craiovei, Olguța Vasilescu. Europarlamentarul apare într-un top întocmit de digi24.ro privind aleșii români cu cele mai multe absențe de la ședințele de plen ale PE.

Potrivit listelor de prezență întocmite la finalul fiecărei ședințe de plen, cele mai multe absențe au fost înregistrate de Gabriela Firea, Gheorghe Cârciu, Dan Motreanu, Cristian Terheș și Claudiu Manda, aceștia lipsind la aproape jumătate din ședințele Parlamentului European din iulie 2024 și până în prezent: 29, 28 respectiv 26 de absențe înregistrate la cele 65 de ședințe. De altfel, Claudiu Manda a avut al doilea cel mai mare număr de absențe în legislatura 2019-2024, din rândul tuturor europarlamentarilor, fiind întrecut doar de un eurodeputat grec care nu a participat la ședințe pentru că era la închisoare.

Citește și:

VIDEO Noua strategie a PSD: social-democrații renunță la „progresism” pentru „valori religioase”. Când va avea loc Congresul

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Screenshot 2025-10-11 213821
1
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
2
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
doctor, cezariana, nastere
3
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar...
Mark Zuckerberg / ilustrație cu un buncăr de lux pentru apocalipsă
4
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem...
femeie frig primavara vreme rece
5
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi negative. Unde apar...
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
Digi Sport
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare, anunțate de...
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Trump a ajuns la summitul de pace din Sharm el-Sheikh. Președintele...
sorin grindeanu face declaratii
Noua strategie a PSD: social-democrații renunță la „progresism”...
Johann Wadephul
Germania anunță că va oferi sprijin României împotriva Rusiei...
Ultimele știri
Votul privind participarea Israelului la Eurovision a fost amânat pentru decembrie
Reformarea CEDO, în atenția statelor europene. Mai multe țări vor ca deportarea imigranților ilegali să fie mai ușoară
Trump vrea o întrevedere cu Xi în Coreea de Sud, anunță șeful Trezoreriei SUA. Bessent: „China este o economie de comandă și control”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu
Cum explică Grindeanu renunțarea la menționarea progresismului în statutul PSD: Clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară
usr
Lider USR: „Coaliţia trebuie să decidă data alegerilor din București”. Partidul cere sancțiuni pentru nerespectarea termenelor legale
sondaj inscop
AUR conduce în preferințele românilor, cu 40% intenție de vot. Ce scoruri au PSD, PNL, USR, UDMR (sondaj INSCOP)
reunire psd titus corlatean inquam photos octav ganea 20190611141036_OGN_0709-01
Titus Corlățean se retrage din cursa pentru șefia PSD: „Nu mai există curaj și dorință de reformă în partid”
Screenshot 2025-10-13 at 10.12.39
Topul absenților în Parlamentul European: Gabriela Firea și Dan Motreanu, primele locuri. Cum arată activitatea eurodeputaților români
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Fanatik.ro
Primul fotbalist din SuperLiga care merge la Mondial! Premieră în istoria țării cu o populație de 3 ori mai...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Zece ani de la incendiul din Colectiv. Supraviețuitorii, obligați să dea banii înapoi: ce sumă a achitat...
Adevărul
Soluția unui șofer român de camion pentru a-și recupera salariile restante. „Îl voi returna doar când îmi voi...
Playtech
Cod Rutier 2025: Regula îi vizează pe șoferii cu permis categoria B. Ce prevede legea mai aspră
Digi FM
Un tânăr nepalez s-a filmat dansând pe manele cu soția sa, o româncă din București, în țara lui natală...
Digi Sport
Rezervă neutilizată la România - Austria, Florin Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Presiunea prin „Tomahawk”. Cum ar putea Rusia să contracareze temutele rachete americane. Explicațiile...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Ce vrea să facă Angelina Jolie imediat ce copiii ei cei mici vor deveni majori: "Așteaptă momentul de ani...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...