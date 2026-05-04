Live TV

Claudiu Manda: „Moţiunea va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături”. Ce spune despre un eventual Guvern cu AUR

Data publicării:
claudiu manda
Claudiu Manda. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, anunţă luni, cu o zi înainte de votul moţiunii de cenzură, că va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături. PSD şi AUR au depus moţiunea de cenzură cu 254 de semnături. Pentru ca moţiunea să fie adoptată iar Guvernul Bolojan demis este nevoie de 233 de voturi, în Parlament.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„România a ajuns într-un punct în care actuala formulă de guvernare nu mai răspunde nevoilor reale ale oamenilor. Iar mâine, Partidul Social Democrat face un pas necesar pentru a închide această etapă şi pentru a crea premisele unei guvernări funcţionale, care să oprească deteriorarea nivelului de trai”, spune Claudiu Manda, într-o postare pe Facebook.

Secretarul general al PSD continuă: „Avem nevoie de decizii rapide şi asumate din partea tuturor liderilor pentru a construi o majoritate pro-europeană, capabilă să guverneze stabil şi predictibil, cu rezultate concrete pentru oameni. Nu este despre un partid sau un lider, ci despre corectarea unei direcţii care nu mai funcţionează”.

„România are nevoie de un guvern care protejează veniturile oamenilor, accelerează investiţiile şi oferă o direcţie clară economiei, corectând dezechilibrele fără a pune presiune suplimentară pe oameni”, subliniază europarlamentarul PSD.

Claudiu Manda spune, în finalul postării, că „moţiunea trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături”.

Întrebat de jurnaliști, luni, la Parlament, dacă PSD va face Guvern cu AUR, Manda a exclus această variantă.

„Nu facem guvernare cu AUR”, a declarat el.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Petrolier
2
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
Abbas Araghchi
3
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de...
insigna cu sigla pot
4
Avertisment lansat de o deputată ex-POT înainte de votul moțiunii: „Asta e întrebarea pe...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
5
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Oana Gheorghiu dezvăluie ce i-au răspuns aleșii PSD la e-mailul privind companiile de stat. „Nu mi-ar spune nici dacă s-ar răzgândi”
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan, despre moțiunea de cenzură: „Indiferent ce se va întâmpla, România va continua să păstreze direcția occidentală”
dominic fritz
Dominic Fritz anunță cum vor proceda aleșii USR la votul moțiunii de cenzură: „Oricine crede că jocul a fost făcut deja, nu este așa”
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD pierde oameni și cooptează alții din Opoziție
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor: Parlamentarii UDMR vor sta în bancă la moţiunea de cenzură şi vor spune „prezent, nu votez”
Recomandările redacţiei
EURO - RON - CURS VALUTAR
Cursul valutar a urcat la un nou maxim istoric, pe fondul crizei...
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT000_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
PNL a stabilit strategia pentru votul moțiunii de cenzură. Ce vor...
george simion nicusor dan
George Simion, despre sensul cuvântului „paraplegic”, folosit în...
Petrișor Peiu
Ce răspunde Petrișor Peiu, întrebat dacă AUR ar urma să îl propună pe...
Ultimele știri
Țările de Jos rămân principalul investitor străin în România. Cum se împart investițiile în economie
„Lovituri de răzbunare”. Deputații ruși, de teama unor atacuri asupra paradei lui Putin, îl amenință pe Zelenski
Nicușor Dan, apel la răspuns european coordonat împotriva dezinformării: „Riscurile de azi nu trebuie să devină vulnerabilități”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Mercur în Taur. Patru zodii obțin răspunsurile pe care le așteptau
Cancan
Municipiul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000€ acum, în luna mai 2026 😲
Fanatik.ro
Dinamo îşi schimbă sigla! Anunţul lui Andrei Nicolescu: „Este creată de la zero și înregistrată...
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Ultimele clipe ale micuțului Nikolas, băiețelul înecat în Suraia, Vrancea. Detalii cutremurătoare din...
Adevărul
Panică la Moscova: o dronă ucraineană de atac a căzut la mică distanță de Kremlin
Playtech
Ce salariu ia Maia Sandu ca preşedinte al Moldovei. Comparaţie cu Nicuşor Dan
Digi FM
"Ieftin, kitsch, vulgar". Serena Williams, aspru criticată pentru o ținută ce s-a vrut elegantă, dar a lăsat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
Pro FM
Alina Sorescu, adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu după divorț: „Povestea nu o să se termine niciodată”
Film Now
Cameron Diaz a devenit mamă a treia oară, în mare secret. Numele inedit ales de actriță și de soțul muzician...
Adevarul
Rușii se apropie de un oraș din centura fortificată a Ucrainei
Newsweek
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Carys Zeta Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Anunțul făcut de tânăra de 23 de ani la doar câteva...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...