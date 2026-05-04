Claudiu Manda: „Moţiunea va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături”. Ce spune despre un eventual Guvern cu AUR

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, anunţă luni, cu o zi înainte de votul moţiunii de cenzură, că va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături. PSD şi AUR au depus moţiunea de cenzură cu 254 de semnături. Pentru ca moţiunea să fie adoptată iar Guvernul Bolojan demis este nevoie de 233 de voturi, în Parlament.

„România a ajuns într-un punct în care actuala formulă de guvernare nu mai răspunde nevoilor reale ale oamenilor. Iar mâine, Partidul Social Democrat face un pas necesar pentru a închide această etapă şi pentru a crea premisele unei guvernări funcţionale, care să oprească deteriorarea nivelului de trai”, spune Claudiu Manda, într-o postare pe Facebook.

Secretarul general al PSD continuă: „Avem nevoie de decizii rapide şi asumate din partea tuturor liderilor pentru a construi o majoritate pro-europeană, capabilă să guverneze stabil şi predictibil, cu rezultate concrete pentru oameni. Nu este despre un partid sau un lider, ci despre corectarea unei direcţii care nu mai funcţionează”.

„România are nevoie de un guvern care protejează veniturile oamenilor, accelerează investiţiile şi oferă o direcţie clară economiei, corectând dezechilibrele fără a pune presiune suplimentară pe oameni”, subliniază europarlamentarul PSD.

Claudiu Manda spune, în finalul postării, că „moţiunea trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături”.

Întrebat de jurnaliști, luni, la Parlament, dacă PSD va face Guvern cu AUR, Manda a exclus această variantă.

„Nu facem guvernare cu AUR”, a declarat el.

