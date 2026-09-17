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Claudiu Manda: Nicuşor Dan a nominalizat într-un an la fel de mulţi premieri liberali cât Iohannis în 10 ani

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Foto: INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu
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Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a criticat, joi, modul în care s-a ajuns la desemnarea liberalului Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru şi a subliniat că viitorul guvern ar trebui construit în jurul PSD. „Nicuşor Dan a nominalizat într-un an la fel de mulţi premieri liberali cât Iohannis în 10 ani”, mai arată mesajul lui Manda distribuit pe Facebook. 

„Ca să înţeleagă toată România ce s-a întâmplat astăzi: domnul Siegfried Mureşan, cel prezentat public şi asumat de domnul Bolojan drept soluţia pentru funcţia de prim-ministru, i-a transmis preşedintelui Nicuşor Dan că are nevoie de timp de gândire”, a scris Claudiu Manda, pe Facebook. 

Secretarul general al PSD l-a criticat în acest context pe liderul PNL, Ilie Bolojan, întrebând dacă nominalizarea lui Mureşan a reprezentat „o propunere reală sau o minciună politică făcută în speranţa că nu va ajunge niciodată să fie pusă în practică”. 

Manda a afirmat că, după patru luni de criză politică, România are nevoie de stabilitate, redresare economică şi de un guvern cu puteri depline. Potrivit liderului social-democrat, PSD este pregătit să îşi asume guvernarea şi a prezentat propria propunere pentru funcţia de premier, alături de obiective şi soluţii pentru viitorul cabinet. 

„După patru luni de criză politică, nu vă mai jucaţi de-a România! România are nevoie de stabilitate, de redresarea economiei şi de un Guvern cu puteri depline, capabil să ia decizii pentru români. Acest Guvern poate fi construit doar în jurul PSD. Noi suntem pregătiţi să ne asumăm această responsabilitate. Am venit cu o propunere de prim-ministru, cu obiective clare şi soluţii concrete pentru problemele reale ale României”, a mai scris Manda.

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Liderul social democrat a mai afirmat că preşedintele poate alege pe cine desemnează, dar nu poate schimba realitatea politică din Parlament. 

„PSD este cel mai mare partid şi orice formulă stabilă de guvernare trebuie să ţină cont de acest lucru. Iar astăzi, preşedintele Nicuşor Dan a ales varianta partidului care, în tot acest timp, a blocat orice soluţie raţională pentru formarea unui Guvern. Ilie Bolojan a avut patru luni să arate cum înţelege să guverneze. A cerut sacrificii de la români şi a continuat să numească reformă politici care au pus şi mai multă presiune pe oameni şi pe economie”, susţine Claudiu Manda. 

În acelaşi timp, Manda a atacat bilanţul guvernării conduse de Ilie Bolojan şi a afirmat că PSD nu va accepta continuarea aceloraşi politici economice şi bugetare sub conducerea unui alt premier. 

PSD nu va accepta aceleaşi politici, împachetate diferit şi prezentate românilor drept un nou început. Nu vom accepta ca românii să plătească din nou pentru decizii greşite”, a transmis secretarul general al PSD. 

Claudiu Manda i-a cerut, totodată, lui Siegfried Mureşan să precizeze dacă intenţionează să schimbe direcţia guvernării sau să continue politicile promovate de Ilie Bolojan. 

„Dar, dacă domnul Mureşan s-a decis să fie prim-ministru, să ne răspundă, înainte de toate, la o întrebare: Vine să schimbe direcţia în care a fost dusă România sau se închide în cămară cu domnul Bolojan şi continuă aceeaşi guvernare? Toţi românii au văzut că, la Bruxelles, nu interesele României le promovează”, a întrebat Manda. 

La finalul postării, liderul PSD a făcut o comparaţie între actualul preşedinte şi fostul şef al statului Klaus Iohannis, susţinând că „Nicuşor Dan a nominalizat într-un an la fel de mulţi premieri liberali cât Iohannis în 10 ani”. 

Editor : A.C.

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