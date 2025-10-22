Live TV

Video Claudiu Manda, propus în conducerea PSD, atac la Bolojan: „Spui că pleci, încotro vrei? Marele curajos! PNL poate numi un nou premier”

Data publicării:
Claudiu Manda-3459 Inquam Photos George Calin
Foto: InquamPhotos/Octav Ganea
Din articol
„Îl bănuiesc că nu și-a dorit să treacă proiectul pensiilor speciale” „Dacă vrei să pleci, încotro vrei? Nu ne sperii“

Claudiu Manda, propus de Sorin Grindeanu să ocupe funcția de secretar general al PSD în locul lui Paul Stănescu, a declarat că Ilie Bolojan vrea să facă totul repede și doar pe placul său. „Nu mai rezonăm cu șantaj”, a transmis acesta în cadrul unui eveniment de partid, precizând că PNL poate să numească repede alt premier. 

„I-am lăsat să ne critice prea mult. (...) Nu ar trebui să ne fie rușine cu ceea ce am făcut la nivel guvernamental sau în administrație”, și-a început Claudiu Manda discursul în fața social-democraților prezenți la Conferința extraordinară a PSD Dolj. 

„Îl bănuiesc că nu și-a dorit să treacă proiectul pensiilor speciale”

Acesta a amintit de ordonanța care ar fi blocat anumite cheltuieli ale primăriilor, de la capitolul „bunuri și servicii” în primării până la finalul anului, dar și de legea pensiilor magistraților care a picat la CCR, numindu-l pe Ilie Bolojan „superficial”. În privința pensiilor speciale, Manda susține că premierul nici nu și-ar fi dorit cu adevărat să treacă proiectul. 

„Uitați-vă cum a venit OUG 52, când domnul Bolojan a permis să se citească pe bandă tot felul de modificări. Ne-am trezit în imposibilitatea de a cumpăra hârtie pentru certificate de naștere sau de căsătorie. Ori genul ăsta de activitate nu arată că sunt profesioniști, ci superficiali. Vor să facă totul repede și numai cum vor ei.

Să vă mai dau un exemplu — cu asumarea răspunderii pe pensiile din justiție. La fel: nu a vrut să aștepte avizul CSM doar ca să fie el repede primul, deși eu îl bănuiesc că nici nu și-a dorit cu adevărat să treacă. Așa că nu a vrut să îndeplinească o condiție formală. Marele curajos…”, a declarat social-democratul. 

„Dacă vrei să pleci, încotro vrei? Nu ne sperii“

În ceea ce privește eventuala demisie a premierului Ilie Bolojan în cazul în care reformele promise nu sunt îndeplinite, Claudiu Manda a transmis: 

„Dacă vrei să pleci — încotro vrei? Către nord, către sud, către est? Nu ne sperii. Există un protocol, PNL poate să își numească repede alt prim-ministru. Putem continua programul de guvernare”.

În urmă cu o săptămână, Claudiu Manda, actual europarlamentar PSD, a anunţat că a acceptat candidatura la funcţia de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu, care în acest moment este unicul candidat la șefia PSD. Manda ar urma să îl înlocuiască în funcția de secretar general al PSD pe Paul Stănescu. 

