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Claudiu Manda: PSD este pregătit pentru alegeri anticipate. Suntem pregătiţi şi să ne asumăm guvernarea

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claudiu manda
Foto: INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu
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PSD este pregătit pentru alegeri anticipate, dar şi să îşi asume guvernarea, a declarat vineri secretarul general al social-democraţilor, Claudiu Manda, care a susţinut că soluţia pe care partidul o pune pe masă este un Guvern „pentru români”, cu un program construit în jurul relansării economiei şi al dezvoltării ţării.

„Am avut astăzi, la Sinaia, o discuţie cu doamnele social-democrate despre problemele cu care se confruntă oamenii în comunităţile lor şi despre ce trebuie să facem, ca partid, în perioada următoare. Ne aflăm într-un moment politic greu şi nedrept pentru români, după aproape cinci luni în care domnul Bolojan a blocat, rând pe rând, orice şansă de formare a unui Guvern care să repună România pe drumul corect. Iar acum, ni se propune drept 'soluţie' continuarea aceloraşi politici lipsite de viziune, care au adâncit problemele economiei şi ale căror efecte oamenii le resimt în fiecare zi. Responsabilitatea pe care o avem faţă de oameni ne obligă să le oferim o alternativă reală la politicile care ne-au adus aici, nu să girăm continuarea unei direcţii greşite”, a scris Manda, pe Facebook.

El a completat că PSD este pregătit pentru alegeri anticipate. „Am văzut negocierile pentru portofolii. Am văzut listele de miniştri. Pentru funcţii s-au găsit repede soluţii. Dar pentru România, domnule Mureşan? Dacă alternativa nesusţinerii Guvernului Mureşan este votul românilor, foarte bine! Noi nu avem niciun motiv să ne temem de el. PSD este pregătit pentru alegeri anticipate. Aşa cum am spus, suntem pregătiţi şi să ne asumăm guvernarea. Soluţia pe care PSD o pune pe masă este un Guvern pentru români, cu un program construit în jurul relansării economiei şi al dezvoltării României”, a transmis Claudiu Manda.

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Editor : A.P.

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