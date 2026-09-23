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Claudiu Manda, replică pentru Siegfried Mureșan: Momentul adevărului trebuia să însemne recunoaşterea eşecului guvernării Bolojan

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Claudiu Manda. Foto: Inquam Photos
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Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat miercuri că „momentul adevărului” pentru premierul desemnat, Siegfried Mureşan, trebuia să însemne „recunoaşterea eşecului guvernării Bolojan” şi prezentarea unei alternative la o guvernare bazată pe austeritate, fără viziune economică, care a cerut permanent sacrificii de la oameni. 

„Momentul adevărului a fost astăzi, domnule Mureşan. Şi a fost pentru dumneavoastră! Momentul adevărului trebuia să însemne recunoaşterea eşecului guvernării Bolojan şi prezentarea unei alternative la o guvernare bazată pe austeritate, fără viziune economică, care a cerut permanent sacrificii de la oameni. În schimb, românii au aflat că le propuneţi să continuăm exact de unde a rămas domnul Bolojan. După patru luni şi jumătate, aţi venit în faţa lor cu aceleaşi promisiuni: vom face, vom reforma, vom continua”, a scris Manda pe Facebook. 

El a adăugat că românii ştiu deja ce a însemnat această „reformă” - „au plătit mai mult, şi-au permis mai puţin, iar economia României a intrat în recesiune”. 

„Încăpăţânarea de a prezenta această direcţie drept o nouă soluţie nu oferă României o şansă. Înseamnă să condamnaţi românii la continuarea unei guvernări care i-a sufocat în ultimele luni. Şi, înainte să vorbească despre un «test pentru PSD», domnul Mureşan ar trebui să-şi amintească un lucru simplu: PSD este cel mai mare partid din Parlament şi a susţinut de la început formarea unui Guvern stabil. Dar un Guvern pentru români, domnule Mureşan! PNL este partidul care a blocat orice soluţie raţională pentru formarea unui Guvern şi care, după luni întregi de criză politică, le cere acum românilor să o ia de la capăt, pe acelaşi drum care a aruncat ţara dintr-o criză în alta. Aşa că nu PSD are de trecut testul dumneavoastră, domnule Mureşan. Dumneavoastră l-aţi picat deja în faţa românilor! Iar PNL trebuie să explice de ce, după eşecul acestei direcţii, insistă să ducă România mai departe pe acelaşi drum”, a adăugat acesta. 

Editor : A.C.

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