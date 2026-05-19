Claudiu Manda, secretar general al PSD, mesaj pentru Ilie Bolojan: „Politica nu înseamnă planuri de viitor pe persoană fizică”

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, transmite, marţi, că în aceste zile se desfăşoară o campanie disperată care încearcă să convingă românii că fără Ilie Bolojan nu mai există soluţii pentru această ţară, dar România nu depinde de un singur om şi nu mai vrea un premier care pune întreaga povară a guvernării doar pe umerii oamenilor.

„Dincolo de toate mesajele şi tensiunile din spaţiul public, acesta este momentul adevărului. Pentru că, dincolo de toate declaraţiile şi jocurile politice din ultimele săptămâni, românii vor vedea cine pune pe primul loc stabilitatea ţării şi cine pune pe primul loc orgoliile personale”, spune secretarul general al PSD pe Facebook.

„Observ în aceste zile o campanie disperată care încearcă să convingă românii că fără domnul Bolojan nu mai există soluţii pentru această ţară.
Dar România nu depinde de un singur om. Şi, cu siguranţă, România nu mai vrea un premier care pune întreaga povară a guvernării doar pe umerii oamenilor şi care le cere permanent românilor să suporte, să se sacrifice şi să mai aştepte”, precizează Manda.

El îi transmite un mesaj premierului interimar Ilie Bolojan: „Domnule Bolojan, aţi demonstrat deja ce înseamnă modelul dumneavoastră de guvernare: inflaţia a ajuns la 10,7%, puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar economia României a intrat în recesiune tehnică. Iar acum veniţi şi vorbiţi de «vânzători de iluzii». Numai că rezultatele concrete ale guvernărilor PSD nu au fost iluzii. Nu au fost iluzii nici creşterea pensiilor. Nici creşterea salariilor. Nici investiţiile publice. Nici dezvoltarea comunităţilor locale. Nu sunt iluzii nici şcolile, nici spitalele, nici locurile de muncă create prin investiţii”.

Potrivit secretarului general al PSD, „acesta este, de fapt, momentul adevărului: momentul în care alegi între oameni şi calcule politice, pentru că politica nu înseamnă planuri de viitor pe persoană fizică”.

„România are nevoie de lideri care construiesc pentru oameni, nu de politicieni care cred că ţara începe şi se termină cu ei”, subliniază Claudiu Manda.

Partidul Naţional Liberal a solicitat, marţi, PSD să-şi asume rezolvarea crizei politice, prin înaintarea unei propuneri concrete de prim-ministru, din rândurile propriilor membri.

În caz contrar, liberalii cer social-democraţilor ”să-şi recunoască public incapacitatea de a conduce ţara şi să ofere spaţiul necesar pentru formarea unui guvern democratic, pro-euroatlantic, fără participare PSD”.

