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Claudiu Manda susține că PSD n-ar pierde aproape deloc la anticipate: „USR, nu înţeleg de ce vrea, în ultimul sondaj cred că avea 7%”

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Claudiu Manda-3459 Inquam Photos George Calin
Foto: InquamPhotos/Octav Ganea
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Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat marţi că nici PSD nu este de părere că ar trebui să facem anticipate, pentru că nu rezolvă situaţia, el arătând că social-democraţii nu pierd aproape deloc, faţă de rezultatul din 2024 dar USR nu înţeleg de ce vrea aceste alegeri, pentru că, în ultimul sondaj pe care l-a văzut, crede că avea 7%.

„Dacă vorbim de anticipate, AUR spune că doreşte anticipate, bine, AUR spune că doreşte şi suspendarea preşedintelui şi referendum. (..) USR-ul nu înţeleg de ce, pentru că în ultimul sondaj pe care l-am văzut ieri, cred că avea 7%. PNL-ul crescuse un pic, dar crescuse faţă de situaţiile anterioare, doar pentru faptul că au migrat nişte voturi de la USR către PNL. E treaba lor, e în intern la ei, lucru care s-a întâmplat şi la Bucureşti. Dar ce vreau să spun este că, cel puţin în ceea ce priveşte ideea de a avea anticipate, nici PSD-ul nu este de părere că ar trebui să le facem, pentru că nu rezolvă situaţia", a declarat Claudiu Manda, într-un interviu pentru Cotidianul, potrivit News.ro.

El a ţinut să precizeze că PSD-ului nu îi este teamă de voturi.

„Nu că ne e frică de voturi sau ne e frică să ne întâlnim cu electoratul. Noi nu pierdem aproape deloc, faţă de rezultatul alegerilor din 2024”, a afirmat el.

Potrivit lui Manda, pe subiectul anticipate şi pe subiectul suspendare, între UDMR şi PSD există cumva o convergenţă de mesaj.

„Eu nu cred că UDMR-ul ar merge până la capăt alături de PNL şi USR cu ideea de anticipate şi, bineînţeles, cu ideea de suspendare a preşedintelui. Am văzut cumva mesaje contradictorii de la PNL. Adică, pe de o parte, unii spun că nu, pe de altă parte, dacă ne uităm la ce a spus domnul Orban, că ar trebui să se parcurgă chestiunea asta, sigur, fie testează să vadă reacţii, fie sunt lucruri aruncate în spaţiu public. Mi-e greu să înţeleg cum se poziţionează cei de la PNL pe acest subiect”, a arătat secretarul general al PSD.

Editor : B.E.

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