Claudiu Manda, viitor secretar general al PSD: Nu e prima dată când ne-ar fi fost mai comod să stăm în opoziţie şi să adunăm voturi

Claudiu Manda
Claudiu Manda la Congresul PSD. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Europarlamentarul Claudiu Manda, viitor secretar general al Partidului Social Democrat, susţine că este un adevăr esenţial”, demonstrat, că fără PSD, România nu poate fi guvernată stabil, responsabil şi echitabil”.

„Nu e prima dată când ne-ar fi fost mai comod să stăm în opoziţie şi să adunăm voturi, dar am ales calea mai grea, dar corectă”, a afirmat Claudiu Manda, vineri, la Congresul PSD.

„Ne aflăm astăzi la un nou început pentru partidul nostru. De această dată suntem  într-un context politic şi social dificil, dar, poate cel mai important, într-un moment în care societatea însăşi a cerut această schimbare. După 36 de ani de democraţie, cu toate obstacolele şi campaniile de denigrare prin care am trecut, s-a demonstrat un adevăr esenţial: fără PSD, România nu poate fi guvernată stabil, responsabil şi echitabil. Am intrat la guvernare cu bună-credinţă, cu loialitate faţă de cei care ne-au acordat încrederea prin votul lor, pentru ca ţara noastră să-şi continue parcursul european”, a afirmat Claudiu Manda în discursul ţinut vineri la Congresul PSD.

Europarlamentarul, care va face parte din viitoarea echipă de conducere a partidului, susţine că vrea să participe la reconstrucţia celui mai puternic partid din România” , arătând că pentru acest lcuru este nevoie de fiecare membru al formaţiunii, pentru că forţa PSD a stat întotdeauna în solidaritatea oamenilor săi”.

„Nu e prima dată când ne-ar fi fost mai comod să stăm în opoziţie şi să adunăm voturi. Dar, ca de fiecare dată, am ales calea mai grea, dar corectă – să ne asumăm guvernarea şi să muncim pentru fiecare român care ne-a acordat încrederea. (...) Noi ştim că adevărata schimbare nu se face prin zgomot sau frică, ci prin profesionalism şi rezultate. Reconstrucţia unei ţări nu se face prin dezbinare, ci prin politici care oferă siguranţă, printr-o administraţie eficientă, prin educaţie modernă şi prin investiţii care aduc prosperitate în fiecare comunitate”, a adăugat Claudiu Manda.

Citește și:

VIDEO Adrian Năstase: PSD trebuie să-și pregătească propria guvernare. Nicușor Dan a dezamăgit prin foarte multe dintre acțiunile lui

Victor Negrescu, la Congresul PSD: Noi cu autostrăzi, ei cu ranga. Noi cu descentralizarea, ei cu lideri care se cred Mesia

Ultimele știri
Reacția ironică a Mariei Zaharova după ce UE a înăsprit regulile privind acordarea de vize rușilor
Sorin Grindeanu: Nu mai vreau un PSD care se rușinează în fața criticilor Dreptei. Nu dăm socoteală celor care ne vor dispăruți
Ionuț Pucheanu, atac la AUR în Congresul PSD: O bulă de săpun nu poate constitui temelie sau construcţie
