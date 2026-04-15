Claudiu Năsui, replică pentru Sorin Grindeanu: Se miră de prăbuşirea economiei la care a contribuit din plin

Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Deputatul USR Claudiu Năsui îl critică pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, acuzându-l că a contribuit „din plin” la prăbuşirea economiei. Într-o postare publicată miercuri pe Facebook, fostul ministru al Economiei afirmă că, dacă Sorin Grindeanu doreşte o „resetare”, „ar trebui să plece”.

„Sorin Grindeanu se miră de prăbuşirea economiei la care a contribuit din plin. A făcut parte din guvernele Ciucă şi Ciolacu, care au crescut cheltuielile statului. A susţinut creşterile de taxe care au prăbuşit puterea de cumpărare şi au distrus mii de întreprinderi şi locuri de muncă”, a scris Năsui.

El adaugă că economia va merge „şi mai prost” din cauza deciziilor susţinute de liderul PSD.

„Domnul Grindeanu susţine noile creşteri de cheltuieli din actualul guvern şi tot felul de scheme de «relansare» pentru unii, cu bani luaţi prin creşterea taxelor. Dacă Sorin Grindeanu chiar vrea o resetare, ar trebui să plece. A făcut parte din problemă, nu din soluţie", a mai transmis deputatul USR.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, lider al PSD, a transmis miercuri că România are nevoie „urgent” de o resetare pentru a schimba actuala direcţie a ţării.

„Trei veşti proaste pentru economie ne arată clar şi concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcţie greşită a ţării. Inflaţia în luna martie a ajuns la 10%. Consumul s-a prăbuşit total în februarie, pentru a şaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internaţional a înjumătăţit prognoza de creştere economică a României - la doar 0,7%”, a scris Grindeanu, pe Facebook.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
Peter Magyar
3
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Surse. Premierul Ilie Bolojan a mers la Cotroceni. Discuții cu Nicușor Dan înaintea ședinței PSD privind guvernarea
sorin grindeanu face declaratii
Grindeanu: „România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe direcția greșită a țării”
BUCURESTI - USR - CONFERINTA - LEGILE EDUCATIEI - 18 APR 2023
Irineu Darău (USR), despre criza din Coaliție: Nu cred că cineva câştigă voturi din această instabilitate
radu oprea face declaratii
Secretarul general al Guvernului: Executivul trebuia să ia mai devreme măsurile de relansare economică. Începe să fie prea târziu
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_23773
Kelemen Hunor, despre o conciliere între PNL şi PSD: Până în ultima clipă există speranţă, şansa că se va găsi o soluţie de compromis
Recomandările redacţiei
turcia atac scoala
Al doilea atac armat la o școală din Turcia, în două zile: 4 morți și...
tastatura laptop main
Reacția Ministerului Apărării după dezvăluirile că zeci de conturi de...
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 47. Trump: „Putem distruge podurile...
Screenshot 2026-04-15 at 15.13.38
Bătaie într-un sediu AUR: „Bă, tu mă faci pe mine borfaș? Mi-am dat...
