Claudiu Năsui, replică pentru Sorin Grindeanu: Se miră de prăbuşirea economiei la care a contribuit din plin

Deputatul USR Claudiu Năsui îl critică pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, acuzându-l că a contribuit „din plin” la prăbuşirea economiei. Într-o postare publicată miercuri pe Facebook, fostul ministru al Economiei afirmă că, dacă Sorin Grindeanu doreşte o „resetare”, „ar trebui să plece”.

„Sorin Grindeanu se miră de prăbuşirea economiei la care a contribuit din plin. A făcut parte din guvernele Ciucă şi Ciolacu, care au crescut cheltuielile statului. A susţinut creşterile de taxe care au prăbuşit puterea de cumpărare şi au distrus mii de întreprinderi şi locuri de muncă”, a scris Năsui.

El adaugă că economia va merge „şi mai prost” din cauza deciziilor susţinute de liderul PSD.

„Domnul Grindeanu susţine noile creşteri de cheltuieli din actualul guvern şi tot felul de scheme de «relansare» pentru unii, cu bani luaţi prin creşterea taxelor. Dacă Sorin Grindeanu chiar vrea o resetare, ar trebui să plece. A făcut parte din problemă, nu din soluţie", a mai transmis deputatul USR.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, lider al PSD, a transmis miercuri că România are nevoie „urgent” de o resetare pentru a schimba actuala direcţie a ţării.

„Trei veşti proaste pentru economie ne arată clar şi concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcţie greşită a ţării. Inflaţia în luna martie a ajuns la 10%. Consumul s-a prăbuşit total în februarie, pentru a şaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internaţional a înjumătăţit prognoza de creştere economică a României - la doar 0,7%”, a scris Grindeanu, pe Facebook.

