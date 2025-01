Claudiu Năsui, după măsurile anunțate de Bolojan: „Greșește că vrea să dea afară 200 de funcționari de la Senat, ar trebui 400”

Deputatul USR Claudiu Năsui susține că Ilie Bolojan greșește că vrea să dea afara doar 200 de funcționari de la Senat, fiind de părere că ar trebui să dispară 400. „Adevărul e că Senatul nu ar trebui să existe. Românii au votat în proporție de 80% să avem un parlament unicameral cu maxim 300 de parlamentari”, a mai spus fostul ministru al Economiei.

„Domnul Bolojan greșește când vrea să dea afară 200 de funcționari din Senat. Ar trebui să dea afară 400. În cele câteva luni cât am condus Ministerul Economiei am început cea mai mare reducere de personal din istoria ministerului. Tăiam 30% din posturile totale și 40% din cele de conducere. Șefi peste șefi pe sub șefi care nu făceau altceva decât să ia un salariu și să se mai ocupe de diverse scheme de afaceri pe banii statului, adică pe banii luați de la contribuabili. PSD și PNL au oprit imediat reorganizarea și totul a continuat la fel ca înainte. Ba chiar au mai tot angajat oameni. Astfel nu doar ministerul economiei a tot crescut, dar și numărul total de angajați la stat”, a scris Claudiu Năsui, miercuri pe Facebook.

El îi reamintește lui Ilie Bolojan când vorbea de reducerea numărului de parlamentari la 300 și subliniază că a existat un referendum în care lumea a decis să avem un Legislativ unicameral.

„Adevărul e că Senatul nu ar trebui să existe. Românii au votat în proporție de 80% să avem un parlament unicameral cu maxim 300 de parlamentari. Nu s-a întâmplat nimic. Apropo și domnul Bolojan vorbea de 300 de parlamentari, mai știți ceva de asta? Absolut nimic. Dacă era serioasă reorganizarea trebuia să înceapă cu parlamentarii. Avea și două referendumuri câștigate pe acest subiect. Problema e că acolo afecta șmecherii din PSD-PNL. Iar ei nu sunt interesați decât de un singur lucru: să ia cât mai mult din banii dumneavoastră”, a mai precizat deputatul USR.

Reacția vine după ce președintele Senatului Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că Biroul Permanent a aprobat două memorandumuri „care urmăresc îmbunătățirea activității Senatului” în câteva direcții. El s-a referit la reducerea personalului și eficientizarea acestuia, îmbunătățirea procesului legislativ, tăierea de cheltuieli cu flota de mașini și combustibil și „eliminarea sinecurilor”. Liberalul susține reducerea numărului de angajați de la Senat de la 796 la 618.

Angajații din Senat s-au adunat pe holul din fața cabinetului președintelui camerei parlamentare, într-un protest spontan față de tăierile de posturi anunțate de Ilie Bolojan, șeful instituției. O membră a personalului i-a reamintit că poziția sa de președinte este „efemeră” și că ei sunt cei care asigură continuitatea.

