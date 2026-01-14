Live TV

Claudiu Năsui, mesaj către colegii din USR: „La următorul congres ştim deja că se va încerca o şi mai mare centralizare a puterii”

Data actualizării: Data publicării:
claudiu nasui
Foto: Claudiu Năsui / Facebook

Deputatul USR Claudiu Năsui reclamă că se va încerca o şi mai mare centralizare a puterii în partid, la Congresul are va avea loc în luna februarie, ceea ce apreciază că „ar fi o greşeală”. Năsui a iniţiat, alături de deputata Cristina Prună, referendumul intern pentru ca Statutul USR să prevadă maxim două mandate pentru aleşi.

Deputatul USR Claudiu Năsui transmite şi el, miercuri, un mesaj colegilor, în care le spune că este momentul organizării.

„Ştim problemele USR. Nu sunt o noutate. Nu sunt nici măcar un secret. Au apărut de atâtea ori în emisiunile lui Valeriu Nicolae şi nu numai. În faţa acestor probleme avem două opţiuni: să ne văităm sau să ne organizăm. Cristina Prună şi cu mine vă propunem calea a doua. Congresul de modificare a statutului este singura oportunitate pe care o vom avea de a reforma USR pentru mulţi ani de acum încolo”, a scris, Năsui, miercuri, pe Facebook.

Acesta apreciază că, dacă USR vrea ca reînnoirea să nu fie doar o lozincă este necesară limitarea numărului de mandate la maxim două.

„Doar aşa poate reînnoirea USR să devină o realitate. La următorul congres ştim deja că se va încerca o şi mai mare centralizare a puterii. Asta ar fi o greşeală. Niciuna dintre problemele USR nu a venit din prea multă implicare a membrilor, dimpotrivă. Avem o singură oportunitate de a reforma USR. Depinde de noi dacă o luăm sau nu”, a transmis Năsui.

Anterior, deputata Cristina Prună a apreciat că USR are nevoie de reformă pentru că, în caz contrar, şi-ar pierde rostul.

Ea consideră că partidul s-a îndepărtat de bazele de la care a pornit – o formaţiune a celor care cred că politica se poate face şi altfel.

Prună le cere colegilor să facă un referenum intern, pentru modificarea Statutului, astfel încât să se impună cel mult două mandate pentru aleşii formaţiunii.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că rezultatul candidatului partidului la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a dezamăgit, explicând că „bazinul reformist”, care susţine şi USR, a votat majoritar cu candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

Liderul USR a anunţat convocarea unui congres al partidului, cel mai probabil în luna februarie, pentru a pune pe o nouă bază inclusiv statutul partidului şi pentru a face câteva schimbări structurale.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
ochiul unei femei
2
Pacient în România. La stat sunt doar doi medici care redau vederea pacienților prin...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
3
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
4
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
5
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre...
ADIO, SUA! Lovitură de teatru, după deciziile administrației Trump
Digi Sport
ADIO, SUA! Lovitură de teatru, după deciziile administrației Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
erfan soltani
Dominic Fritz distribuie poza iranianului pe care regimul de la Teheran vrea să-l execute azi. Mesaj de susținere pentru protestatari
Crstina Prună, parlamentar USR.
Userista Cristina Prună, supărată pe partid: USR nu are un cuvânt de spus pe politicile de dreapta. De ce cere referendum intern
alexandru muraru alexandru rogobete
Ceartă politică între PNL Iași și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete după scandalul privind decesul de la Spitalul Buzău
dominic fritz sustine un discurs
Mesajul lui Dominic Fritz de Anul Nou: „Nu a fost un an uşor. Lucrurile se mişcă mai încet decât ne-am dori, dar se mişcă”
ccr curtea constitutionala
Ce spun politicienii după ce CCR a amânat pensiile magistraților. Toma: „Sper să le vină mintea la cap”. Mihaiu: „A fost o strategie”
Recomandările redacţiei
N17MOMENTEXPLOZIESEDIUPOLITIESALAJVO-ezgif.com-video-to-gif-converter
Momentul exploziei de la Poliția Rutieră Lugoj, surprins pe camere...
cseke attila face declaratii
Cseke Attila anunță care e termenul pentru reduceri de cheltuieli în...
Patriarhul ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al creștinilor ortodocși din întreaga lume.
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui...
sedinta a guvernului bolojan
Guvernul reduce aparatul administrativ: mai puțini polițiști locali...
Ultimele știri
Vladimir Putin e gată să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump (Bloomberg)
Tavan prăbușit peste elevi la un liceu din Botoșani. Clădirea fusese renovată în 2024 prin PNRR
Cum vrea Guvernul să limiteze numărul datornicilor la stat. Cseke Attila, anunț despre contribuabilii care „fentează plata impozitelor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 14 ianuarie deschide un nou capitol astrologic. Mercur în opoziție cu Jupiter aduce schimbări majore...
Cancan
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
Fanatik.ro
A părăsit de urgență cantonamentul din Antalya al FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Concedieri masive în fabrici importante din România. Dezastrul industrial din UE lovește din plin și în...
Adevărul
„Am pilotat drone pe cel mai fierbinte front din Ucraina”. Mărturia unui soldat despre limitele apărării...
Playtech
Taxe locale și impozite în 2026. Cum verifici sumele datorate, pas cu pas
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Fotbalistul de la FCSB care a făcut credit pentru a-și cumpăra un McLaren. Cât a putut să dea pe o mașină
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Patrula Sirius: forța discretă a Groenlandei, care supraviețuiește la minus 55 de grade și apără Arctica cu...
Newsweek
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Momente stânjenitoare și controversate la Globurile de Aur 2026. Țigări aprinse în sală, grimase, plecări...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...