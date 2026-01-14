Claudiu Năsui, mesaj către colegii din USR: „La următorul congres ştim deja că se va încerca o şi mai mare centralizare a puterii”

Deputatul USR Claudiu Năsui reclamă că se va încerca o şi mai mare centralizare a puterii în partid, la Congresul are va avea loc în luna februarie, ceea ce apreciază că „ar fi o greşeală”. Năsui a iniţiat, alături de deputata Cristina Prună, referendumul intern pentru ca Statutul USR să prevadă maxim două mandate pentru aleşi.

Deputatul USR Claudiu Năsui transmite şi el, miercuri, un mesaj colegilor, în care le spune că este momentul organizării.

„Ştim problemele USR. Nu sunt o noutate. Nu sunt nici măcar un secret. Au apărut de atâtea ori în emisiunile lui Valeriu Nicolae şi nu numai. În faţa acestor probleme avem două opţiuni: să ne văităm sau să ne organizăm. Cristina Prună şi cu mine vă propunem calea a doua. Congresul de modificare a statutului este singura oportunitate pe care o vom avea de a reforma USR pentru mulţi ani de acum încolo”, a scris, Năsui, miercuri, pe Facebook.

Acesta apreciază că, dacă USR vrea ca reînnoirea să nu fie doar o lozincă este necesară limitarea numărului de mandate la maxim două.

„Doar aşa poate reînnoirea USR să devină o realitate. La următorul congres ştim deja că se va încerca o şi mai mare centralizare a puterii. Asta ar fi o greşeală. Niciuna dintre problemele USR nu a venit din prea multă implicare a membrilor, dimpotrivă. Avem o singură oportunitate de a reforma USR. Depinde de noi dacă o luăm sau nu”, a transmis Năsui.

Anterior, deputata Cristina Prună a apreciat că USR are nevoie de reformă pentru că, în caz contrar, şi-ar pierde rostul.

Ea consideră că partidul s-a îndepărtat de bazele de la care a pornit – o formaţiune a celor care cred că politica se poate face şi altfel.

Prună le cere colegilor să facă un referenum intern, pentru modificarea Statutului, astfel încât să se impună cel mult două mandate pentru aleşii formaţiunii.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că rezultatul candidatului partidului la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a dezamăgit, explicând că „bazinul reformist”, care susţine şi USR, a votat majoritar cu candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

Liderul USR a anunţat convocarea unui congres al partidului, cel mai probabil în luna februarie, pentru a pune pe o nouă bază inclusiv statutul partidului şi pentru a face câteva schimbări structurale.

