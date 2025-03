Claudiu Târziu, despre o posibilă excludere din AUR: Ar putea să o facă George Simion, cu mâna conducerii

Preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a afirmat sâmbătă, la Prima TV, că excluderea sa din partid reprezintă o opţiune pe care o poate adopta la un moment dat conducerea colectivă a partidului sau „George Simion cu mâna conducerii colective”. El a precizat că dacă se va întâmplat acest lucru, atunci intenţionează să îşi facă un nou partid.

Întrebat dacă se aşteaptă să fie exclus din AUR, Claudiu Târziu a răspuns: „Ar putea să o facă, sigur, există toate mecanismele necesare şi este o opţiune pe care poate să o adopte la un moment dat conducerea colectivă sau, mai bine zis George Simion cu mâna conducerii colective.”

Târziu spune că și-ar face un alt partid dacă va fi exclus din AUR. „Este absolut necesar ca noi să purtăm această luptă până la capăt şi să o purtăm cu valorile şi principiile pe care le-am declarat. Este de datoria mea ca om care, înainte de a intra în politica de partid, am slujit aceleaşi valori şi principii din societatea civilă, prin organizaţii civice, prin demersuri jurnalistice şi culturale, să îmi continui munca şi să fac posibilă reprezentarea politică parlamentară a acestei mişcări de renaştere naţională care este mult mai mare, mult mai veche, cu amplitudine mult mai importantă şi cu adâncime aşişderea decât partidul, să fac, deci, posibilă reprezentarea acestei mişcări pe scena politică a ţării”.

El susţine că dacă îşi face alt partid, va intra în Parlament în 2028.

„Sunt absolut convins că dacă voi fi nevoit să construiesc un alt partid, vom intra în Parlament în 2028 şi nu doar atât, vom ajunge şi la guvernare, pentru că ştiu cum puteam să ajungem şi cu AUR. Şi din pricina unor decizii greşite, iată că nu numai că nu suntem la guvernare, dar nu avem nicio şansă să ajungem la guvernare”, a precizat liderul AUR.

La remarca potrivit căreia AUR are o şansă să ajungă la guvernare dacă George Simion va câştiga alegerile prezidenţiale, Târziu a replicat: „Nici măcar atunci. Gândiţi-vă dumneavoastră ce dezbinare este în partea suveranistă. Cum faci? Că noi am ratat şansa de a face imediat după alegeri un pol suveranist care să fie baza unei noi coaliţii majoritare. (...) Nu am reuşit să facem un pol suveranist care să fie baza pentru o coaliţie majoritară în stare să dea un guvern.

Dacă vine un preşedinte al nostru, cum va putea face el o majoritate? Determinând rupturi din celelalte partide? Cât va dura o astfel de chestiune? Cum va fi văzută în afara graniţelor? Cum va fi sancţionată? Noi şi aşa suntem la un rating de ţară absolut jenant şi suntem pe cale să ajungem chiar la gunoi (n.r. junk). Adică să nu mai avem niciun fel de credit în afară şi astfel să ne diminuăm drastic posibilităţile de dezvoltare. Ne putem juca în felul acesta? Eu cred că nu”.

Editor : C.L.B.