Preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, vine cu o nouă serie de atacuri la adresa lui George Simion. Târziu susține că liderul AUR nu are profilul unui președinte din cauza ieșirilor colerice, expresiilor nepotrivite și a comportamentului agresiv.

„Am înțeles după votul din 24 noiembrie 2024 că românii vor un altfel de președinte, cu un altfel de profil, cu un profil de om mai serios, mai așezat, care vorbește măsurat, care atinge problemele mai în profunzime, un om cu experiență și cu o anumită vârstă, care să dea credibilitate funcției de președinte și care să dea speranță românilor că în această funcție se va descurca bine”, a declarat Claudiu Târziu într-un interviu la Prima TV, la emisiunea Insider Politic.

El susține că descrierea aceasta este „departe de ceea ce este George Simion, care are un profil mai degrabă de executiv, de om care poate să facă, de om energic, care se implică, dar care are și ieșiri colerice, care are expresii nepotrivite în public și gesturi uneori violente”, spune Târziu.

Preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al AUR, a mai afirmat, sâmbătă, că excluderea sa din partid reprezintă o opţiune pe care o poate adopta la un moment dat conducerea colectivă a partidului sau „George Simion cu mâna conducerii colective”. El a precizat că dacă se va întâmpla acest lucru, atunci intenţionează să îşi facă un nou partid.

Târziu spune că și-ar face un alt partid dacă va fi exclus din AUR. „Este absolut necesar ca noi să purtăm această luptă până la capăt şi să o purtăm cu valorile şi principiile pe care le-am declarat. Este de datoria mea ca om care, înainte de a intra în politica de partid, am slujit aceleaşi valori şi principii din societatea civilă, prin organizaţii civice, prin demersuri jurnalistice şi culturale, să îmi continui munca şi să fac posibilă reprezentarea politică parlamentară a acestei mişcări de renaştere naţională care este mult mai mare, mult mai veche, cu amplitudine mult mai importantă şi cu adâncime aşişderea decât partidul, să fac, deci, posibilă reprezentarea acestei mişcări pe scena politică a ţării”.

