Europarlamentarul Claudiu Târziu, preşedinte al partidului Acţiunea Conservatoare, susţine că a fost ţinut şi interogat, timp de 40 de minute, la controlul de frontieră de la Aeroportul Internaţional „Eugen Doga” din Chişinău, fără a i se explica motivul. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) a declarat că acesta a fost supus unui „control standard”, scrie NewsMaker, citată de News.ro.

Incidentul a avut loc vineri, la Aeroportul Internaţional „Eugen Doga” din Chişinău, unde a ajuns cu o cursă aeriană din Bucureşti.

„Am fost oprit astăzi la graniţa Republicii Moldova, 40 de minute. Fără nicio explicaţie. Am fost în Republica Moldova de vreo 50 de ori, dacă nu mă înşel, şi niciodată nu mi s-a întâmplat aşa ceva”, a declarat Claudiu Târziu, într-un videoclip publicat pe Facebook.

El susţine că poliţişti de frontieră l-ar fi escortat într-o „cameră separată” şi l-au interogat, inclusiv cu privire la scopul şi durata vizitei.

Într-un final, lui Claudiu Târziu i s-a permis să intre în Republica Moldova, însă acesta susţine că nu i s-a comunicat motivul pentru care a fost reţinut. Potrivit acestuia, nici consulul general al României, la care a apelat, nu a primit vreo explicaţie.

Purtătorul de cuvânt al IGPF, Ilona Răileanu, a declarat pentru NM că Claudiu Târziu a fost supus unui control standard la traversarea frontierei de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 28/2024 privind frontiera de stat.

„Controlul în prima linie poate include şi controlul amănunţit, care constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de intrare şi, la necesitate, a documentelor care autorizează şederea şi exercitarea activităţilor profesionale”, a adăugat ea.

Conform informaţiilor de pe pagina sa de Facebook, Claudiu Târziu se află în Republica Moldova pentru Conferinţa anuală a Academiei pentru Integritate în Conducere (AIC). Evenimentul, care se află la a treia ediţie, s-a desfăşurat sâmbătă, la Chişinău, cu tema „Viitorul mişcării conservatoare”.

Susţine reunificarea Republicii Moldova cu România

Claudiu Târziu a fost unul dintre speakerii evenimentului şi, potrivit organizatorilor, a vorbit despre „cum se construieşte un partid conservator într-o lume liberală”.

Academia pentru Integritate în Conducere este o organizaţie din Republica Moldova asociată cu activităţi de instruire şi dezvoltare a leadershipului. Aceasta este condusă de Valeriu Ghileţchi, ex-vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova şi fost episcop al Uniunii Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste din Moldova.

Claudiu Târziu este politician şi publicist din România, unul dintre fondatorii partidului de extremă dreapta Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), alături de George Simion. A fost copreşedinte al formaţiunii şi senator în perioada 2020–2024. În urma alegerilor europarlamentare din iunie 2024, a obţinut un mandat în Parlamentul European.

În aprilie 2025, Târziu a anunţat că părăseşte AUR, pe fondul conflictului cu George Simion. El l-a acuzat pe liderul formaţiunii că a concentrat puterea în partid şi că a promovat un cult al personalităţii. Ulterior, a fondat partidul Acţiunea Conservatoare, iar în iunie 2026 a fost ales preşedintele formaţiunii.

În septembrie 2026, Târziu a fost numit vicepreşedinte al Partidului Creştin European (ECPP), condus de Valeriu Ghileţchi.

El susţine reunificarea Republicii Moldova cu România, considerând că locuitorii de pe ambele maluri ale Prutului fac parte din aceeaşi naţiune. Totodată, sprijină parcursul european al Republicii Moldova, pe care îl consideră o alternativă în cazul în care reunificarea nu poate fi realizată în viitorul apropiat.

Editor : Liviu Cojan