Clotilde Armand a cerut stare de alertă în sectorul 1. Tanczos Barna: Să ne asigurăm că gunoaiele nu rămân în stradă

Primarul Clotilde Armand a cerut Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă să înainteze Prefecturii Capitalei o adresă prin care să declare „starea de alertă” din cauza situaţiei sanitare din Sectorul 1 cauzată de suspendarea colectării gunoiului de Romprest. Prefectul urmează să se consulte cu autoritățile sanitare, în timp ce ministrul Mediului spune că este important ca gunoiul să nu rămână în stradă.

„Am solicitat Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă să înainteze Prefecturii Municipiului Bucureşti o adresă prin care să declare starea de alertă din cauza situaţiei sanitare de pe raza teritorială a Sectorului 1 cauzată de şantajul şi suspendarea colectării gunoiului de către operatorul de salubritate. În paralel, am purtat discuţii cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 şi am ajuns la un acord. Am aflat că staţiile de sortare şi-au redeschis porţile începând de astăzi dimineaţă pentru a primi gunoiul colectat de Romprest. Aceste staţii erau închise din cauza neachitării de către compania Romprest a facturilor datorate în ciuda plăţilor făcute de Primăria Sectorului 1”, a spus Clotilde Armand, vineri, potrivit Agerpres.

Ea i-a rugat pe cetăţeni să sune la Poliţia Locală Sector 1 şi să continue să reclame neridicarea gunoiului. „Este foarte important acest lucru. O să vă explic mai târziu de ce. Ştiu că nu este cea mai confortabilă situaţie: vă citesc mesajele, umblu zilnic în sector şi văd cu ochii mei ce se întâmplă. Dar de asta suntem noi aici. Să rezolvăm problemele. Acest episod negru din istoria Sectorului 1 cauzat de politicieni corupţi şi mafia gunoaielor va lua curând sfârşit. Vă promit”, a susţinut Clotilde Armand.

Prefectul Capitalei urmează să se consulte cu autoritățile sanitare și de mediu și să analizeze documentația trimisă de Primăria Sector 1. Consultările vor avea loc în cursul zilei de vineri.

Ministrul Mediului: Ne întâlnim să ne asigurăm că gunoaiele nu rămân în stradă.

Ministrul Mediului Tanczos Barna a declarat, vineri, că știe situația de la Sectorul 1 și că este important ca gunoaiele să nu rămână în stradă.

„Știu care este situația în sectorul 1, cel mai important e ca serviciul de salubrizare să fie prestat în continuare în ciuda diferendului juridic. Ne întâlnim săptămâna viitoare pe această temă să ne asigurăm că gunoaiele nu rămân pe stradă. Trebuie să avem soluții în continuare pentru colectare selectivă și sortare, se va termina și această dispută juridică și probabil se va ajunge la un contract nou”, a declarat ministrul Mediului.

