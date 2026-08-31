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Clotilde Armand a fost condamnată la un an de închisoare: „Acest dosar a fost folosit ca armă politică”. Decizia nu este definitivă

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Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Reacția lui Clotilde Armand: „Acest dosar a fost folosit ca armă politică” Ce a constatat ANI în cazul lui Clotilde Armand

Clotilde Armand a primit în primă instanță o pedeapsă de un an de închisoare într-un dosar de conflict de interese. Fostul edil din Sectorul 1 subliniază, însă, într-o postare pe Facebook, că nu va executa nicio zi de detenție și că va depune apel la decizia Judecătoriei Sectorului 1.

Potrivit minutei Judecătoriei Sectorului 1, Clotilde Armand a fost condamnată la un an de închisoare pentru „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”.

Ea nu va mai avea voie să ocupe o funcție publică în următorii trei ani, dacă decizia rămâne definitivă. 

„Dispune amânarea aplicării pedepsei de 1 an închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, ce se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri (...) Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 88 C.pen., referitoare la revocarea amânării aplicării pedepsei cu consecinţa aplicării şi executării pedepsei iniţial amânate, în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere, a obligaţiilor impuse sau al săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere”, se mai arată în minuta deciziei Judecătoriei Sectorului 1

Reacția lui Clotilde Armand: „Acest dosar a fost folosit ca armă politică”

Fostul primar al Sectorului 1 amintește că este vorba de un dosar pornit de la constatările ANI, care au dus-o inclusiv în poziția în care a trebuit să renunțe la funcția de senator, obținută în urma alegerilor din 2024. Detalii, aici

Sentința primită a fost anunțată chiar de Clotilde Armand, care a subliniat că vine „după ani întregi de hărțuire prin instanțe într-un dosar penibil, pornit în urma unei sesizări venite dinspre PSD”.

„Ani de zile, acest dosar a fost folosit ca armă politică. Am fost declarată „penală” de adversarii mei înainte să existe o hotărâre definitivă. Unii mă vedeau deja la pușcărie. Alții îmi anunțau sfârșitul carierei politice”, a scris Clotilde Armand, pe Facebook. 

Ea subliniază că nu a fost stabilit niciun prejudiciu și că va ataca hotărârea în apel și lansează acuzații la adresa șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea.

„Puțină lume știe că prima dată când a sunat Lia a fost la Sectorul 1 (...) Patru procurori s-au succedat în instrumentarea dosarului. Completul de judecată a fost schimbat peste noapte. Și mai sunt multe alte „necunoscute” despre care voi vorbi la momentul potrivit”, a adăugat fostul primar al Sectorului 1.

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Ce a constatat ANI în cazul lui Clotilde Armand

În noiembrie 2022, Agenţia Naţională de Integritate a stabilit că fostul primar al Sectorului 1 s-a aflat în conflict de interese şi incompatibilitate, în legătură cu numirea sa ca manager într-un proiect finanţat cu fonduri europene derulat de Primăria Sector 1. Ea a contestat raportul ANI în instanță, însă nu a avut câștig de cauză. 

ANI a precizat că Armand s-a aflat în conflict de interese, deoarece în exercitarea atribuţiilor de primar a semnat dispoziţiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului "Îmbunătăţirea capacităţii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie", finanţat din fonduri europene.

Cele cinci dispoziţii semnate reprezintă numirea în funcţia de manager de proiect, precum şi majorarea indemnizaţiei lunare cu până la 30%.

Ea s-a aflat în stare de incompatibilitate începând cu data de 18 februarie 2022, data dispoziţiei privind numirea sa în acel proiect.

Editor : M.G.

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