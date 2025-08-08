Clotilde Armand, după ce PSD a anunțat ședință pentru evaluarea Coaliției: „Miza e că USR primea 20% din posturile din administrație”

Clotilde Armand acuză PSD că folosește pretextul opoziției USR la doliul național pentru Ion Iliescu pentru a convoca o ședință în care să evalueze funcținarea Coaliției, când, în realitate, nemulțumirea ar fi legată de faptul că USR urma să primească 20% din posturile din administrație, conform protocolului de guvernare.

„Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza 'situaţia creată în coaliţie' după poziţia USR faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu. Dar oare a uitat că el era vicepreşedinte al PSD în octombrie 2015, când a lăsat pe Ion Iliescu fără funcţia de preşedinte de onoare?

Vă spun eu care este miza adevărată a supărării lui Grindeanu: conform protocolului coaliţiei, USR ar fi trebuit să primească 20% din posturi, atât în administraţia centrală, cât şi cea locală. În cele 40 de judeţe, USR ar fi trebuit să aibă prefecţi + subprefecţi în mai multe UAT-uri.

Și uite așa reușește moartea lui Iliescu să îngroape și PSD-ul”, a scris Clotilde Armand, vicepreședinta USR, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media Declarația acesteia vine după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va convoca luni o reuniune a Biroului Permanent Național pentru a analiza „situația creată în coaliția de guvernare”, după ce USR s-a opus decretării zilei de doliu național pentru Ion Iliescu. Liderul PSD spune că acțiunile USR afectează echilibrul guvernamental. Citește și: Grindeanu convoacă liderii PSD, după ce USR s-a opus doliului național pentru Iliescu: „Evaluăm impactul asupra funcționării Coaliției”







Editor : A.G.