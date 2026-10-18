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Co-fondatorul AUR Marius Lulea acuză că a fost amenințat după ce a găsit în fața casei un cap de porc

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Marius Lulea a criticat anterior actuala conducere a partidului FOTO Poliția Capitalei
Marius Lulea a criticat anterior actuala conducere a partidului
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Din articol
Lulea, conflict cu George Simion

Co-fondatorul AUR Marius Lulea a depus o plângere la poliție după ce, în fața porții a găsit un cap de porc și un mesaj de amenințare. El a mai reclamat că anterior a mai găsit în apropierea locuinței un afiș amenințător. Marius Lulea se află într-un conflict deschis cu actuala conducere a AUR, fiind unul dintre principalii contestatari ai lui George Simion. Lulea a fost recent exclus din partid, motivul oficial fiind că nu și-ar fi plătit cotizația. 

Marius Lulea a făcut duminică o sesizare la Poliția din Otopeni după ce a descoperit în fața locuinței sale un cap de porc. El le-a mai transmis polițiștilor că în urmă cu câteva zile ar fi observat în apropierea locuinței un afiș pe care era reprezentată o figură cu aspect amenințător.

În urma sesizării, polițiștii au demarat verificări pentru stabilirea situației de fapt și identificarea persoanelor implicate.

Forțele de ordine au transmis într-un comunicat că „Sunt verificate împrejurările în care au avut loc cele două incidente, inclusiv o eventuală legătură între acestea. Polițiștii continuă activitățile pentru clarificarea tuturor aspectelor sesizate, urmând ca, în funcție de rezultatul verificărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun”. 

Lulea, conflict cu George Simion

Petrișor Peiu a anunțat la începutul lunii că Marius Lulea a fost dat afară din partid, motivul oficial fiind că nu și-ar fi plătit cotizațiile. 

Marius Lulea, a prezentat pe Facebook dovezile de plată și i-a provocat pe Dan Dungaciu și George Simion să facă la fel. 

„În spiritul transparenței, îi invit public pe Dan Dungaciu și George Simion să precizeze dacă și-au achitat cotizațiile aferente fiecărei luni din acest an și să publice dovezile de plată, așa cum am procedat eu. Dacă situația cotizației mele este considerată de interes public și este folosită pentru a pune sub semnul întrebării calitatea mea de membru, este firesc ca același standard de transparență să fie aplicat și celor care conduc partidul”, afirmat Lulea. 

Într-un interviu pentru TVR Info, George Simion dădea de înțeles că Lulea a fost exclus de fapt pentru că era prea european, în detrimentul patriotismului,

„Voia federalizarea Europei, voia trecerea la euro, voia Mercosur”, a declarat șeful AUR.

Editor : I.B.

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