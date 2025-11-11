Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea posturilor. Cum se va aplica măsura (surse)

Liderii Coaliției de guvernare au deblocat negocierile privind tăierile de posturi din administrația publică locală, după luni în care nu au reușit să se înțeleagă. Potrivit surselor Digi24.ro, primarii vor avea de ales între reducerea posturilor și tăierea cheltuielilor cu salariile. Social-democrații au cerut o păsuire mai lungă, până în 2027, pentru primarii care trebuie să dea oameni afară.

Liderii Coaliției au bătut palma pe reforma administrației locale. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că a rămas în picioare varianta desființării a 30% din posturile totale din teritoriu, dar nu mai mult de 20% din posturile efectiv ocupate. Pe scurt, această măsură ar însemna desființarea a 10% din posturile ocupate din primării. Totuși, edilii vor avea o alternativă - să reducă cheltuielile cu personalul până la pragul la care ar fi ajuns cu economiile dacă ar fi desființat posturile respective.

„Dacă o primărie are 120 de angajați și o grilă de 100 de oameni, atunci trebuie să facă o medie pe instituție a salariilor și să scadă fondul de salarii cu salariile aferente celor 20 de persoane care sunt peste grilă”, a explicat unul dintre participanții la discuții, pentru Digi24.ro.

Măsura ar fi opțională, însă rămâne de văzut care va fi perioada pe care edilii o vor avea la dispoziție pentru a tăia doar cheltuielile și nu și posturile. Surse din rândul social-democraților susțin că se va aplica până la 1 ianuarie 2027, adică anul rotativei guvernamentale, în timp ce premierul Ilie Bolojan și-ar fi dorit ca „facilitatea” să se încheie în 2026 și primarii să taie apoi posturile pe care le au în plus.

După această perioadă, primăriile trebuie să rămână doar cu numărul de angajați care reiese din grila de personal.

Varianta discutată în ședința Coaliției, solicitată de PSD

Ministrul Cseke Attila urmează să redacteze proiectul final de lege, iar impactul ar fi de aproximativ 1,7 miliarde de lei.

În privința tăierilor din administrația centrală, s-a căzut de acord încă de săptămâna trecută: la nivel național se va face o reducere a cheltuielilor salariale cu 10%.

Tensiuni pe măsurile de relansare economică

PSD a insistat cu propunerile privind relansarea economică, vizând inclusiv unele facilități fiscale pentru companii și firmele noi. Surse spun că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a făcut calculul impactului bugetar și a transmis că statul nu poate susține asemenea cheltuieli.

S-a discutat inclusiv despre oferirea unui credit fiscal pentru firmele la început de drum, însă nu au căzut de acord. Pentru că nu au reușit să cadă de acord, partidele din Coaliție vor forma un grup de lucru cu economiștii fiecărei formațiuni pentru a găsi o variantă.

Supărări privind rectificarea bugetară

La ședința de marți au participat și primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Alături de Dominic Fritz aceștia ar fi ridicat problema rectificării bugetare făcută recent de Guvern, pentru că nu s-ar fi împărțit banii corect la toate primăriile.

Tot în ședința de marți, Coaliția a stabilit formarea unui alt grup de lucru, de data aceasta pentru reforma Romsilva.