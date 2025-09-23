Coaliția a amânat din nou tăierile din primării. Atacuri la PSD: „În fiecare săptămână inventați o supărare de la moartea lui Iliescu”

Ședința coaliției, care a urmat întrevederii de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, s-a încheiat după mai bine de cinci ore. Discuțiile nu au fost lipsite de tensiuni, dar divergențele „s-au mai aplatizat”, după cum a declarat o sursă participantă pentru Digi24.ro. Decizia privind tăierile de personal din administrația publică locală a fost amânată din nou, până marțea viitoare. De asemenea, USR a acuzat PSD că se comportă ca și cum ar fi în opoziție, mai ales pe tema moțiunii simple împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, care a fost chemată la ședință.

Ceartă din cauza criticilor aduse de PSD ministrei Mediului

Tensiunile din coaliție nu s-au stins complet, ci au continuat și după discuțiile de la Cotroceni, . Unul dintre subiectele care a stârnit scandal a fost legat de atacurile social-democraților la adresa ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Asta după ce AUR a depus o moțiune simplă împotriva acesteia, iar senatorul Daniel Zamfir a transmis că, dacă ar fi deputat, ar vota moțiunea.

Ba chiar, în timpul dezbaterilor din plen, social-democrații i-au pus o serie de condiții ministrei, altfel îi retrag sprijinul la o viitoare moțiune depusă în Parlament. La discuțiile Coaliției a participat inclusiv Diana Buzoianu, chemată fiind de Dominic Fritz.

USR acuză PSD că se comportă ca și cum ar fi în Opoziție

Potrivit surselor Digi24.ro, liderii USR le-au transmis celor de la PSD că este inacceptabil să „joace cu AUR în Parlament” dar să stea la aceeași masă cu PNL și USR la Guvern. În plus, ar fi subliniat că decizia privind demiterea unui ministru este atributul premierului, pe care o ia după consultarea Coaliției și după ce analizează activitatea la minister.

De asemenea, social-democraților li s-a reproșat că, de la moartea lui Ion Iliescu încoace, inventează în fiecare săptămână câte o nouă supărare.

Au fost nemulțumiri și în privința felului în care PSD alege să propună, în Parlament, modificarea măsurilor adoptate de Guvern. Cel mai recent exemplu este cel privind bursele școlare și tarifele pentru orele în regim de plată cu ora.

Amânare privind tăierile de posturi

Cu toate acestea, în privința tăierilor de posturi din administrația locală, „s-au mai aplatizat divergențele”, a menționat una din sursele participante.

La discuții, liderii coaliției au decis să amâne din nou, până marțea viitoare, decizia privind tăierile de personal în administrația locală. Însă Ilie Bolojan ar fi înțeles că este nevoie să se țină cont de realitatea fiecărei localități.

„PSD nu poate să ţină în suspans coaliţia”

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a declarat, marţi, că moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, trebuie respinsă miercuri prin vot.

PSD nu poate „să ţină în suspans coaliţia” în privinţa votului la moţiune, a scris Seidler într-un mesaj pe Facebook.

„Moţiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, trebuie respinsă mâine - miercuri - prin vot, în Camera Deputaţilor. Nu putem lăsa minciunile şi ipocrizia AUR să plutească în spaţiul public încă o săptămână. Am cerut asta în mod expres în şedinţa coaliţiei de astăzi. PSD nu poate să ţină în suspans coaliţia din care face parte dacă ar vota sau nu moţiunea izolaţioniştilor de la AUR”, a transmis reprezentantul USR.