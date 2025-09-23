Live TV

Coaliția a amânat din nou tăierile din primării. Atacuri la PSD: „În fiecare săptămână inventați o supărare de la moartea lui Iliescu”

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian Foto: Inquam Photos
Din articol
Ceartă din cauza criticilor aduse de PSD ministrei Mediului USR acuză PSD că se comportă ca și cum ar fi în Opoziție Amânare privind tăierile de posturi „PSD nu poate să ţină în suspans coaliţia”

Ședința coaliției, care a urmat întrevederii de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, s-a încheiat după mai bine de cinci ore. Discuțiile nu au fost lipsite de tensiuni, dar divergențele „s-au mai aplatizat”, după cum a declarat o sursă participantă pentru Digi24.ro. Decizia privind tăierile de personal din administrația publică locală a fost amânată din nou, până marțea viitoare. De asemenea, USR a acuzat PSD că se comportă ca și cum ar fi în opoziție, mai ales pe tema moțiunii simple împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, care a fost chemată la ședință. 

Ceartă din cauza criticilor aduse de PSD ministrei Mediului

Tensiunile din coaliție nu s-au stins complet, ci au continuat și după discuțiile de la Cotroceni, . Unul dintre subiectele care a stârnit scandal a fost legat de atacurile social-democraților la adresa ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Asta după ce AUR a depus o moțiune simplă împotriva acesteia, iar senatorul Daniel Zamfir a transmis că, dacă ar fi deputat, ar vota moțiunea. 

Ba chiar, în timpul dezbaterilor din plen, social-democrații i-au pus o serie de condiții ministrei, altfel îi retrag sprijinul la o viitoare moțiune depusă în Parlament. La discuțiile Coaliției a participat inclusiv Diana Buzoianu, chemată fiind de Dominic Fritz.

USR acuză PSD că se comportă ca și cum ar fi în Opoziție

Potrivit surselor Digi24.ro, liderii USR le-au transmis celor de la PSD că este inacceptabil să „joace cu AUR în Parlament” dar să stea la aceeași masă cu PNL și USR la Guvern. În plus, ar fi subliniat că decizia privind demiterea unui ministru este atributul premierului, pe care o ia după consultarea Coaliției și după ce analizează activitatea la minister. 

De asemenea, social-democraților li s-a reproșat că, de la moartea lui Ion Iliescu încoace, inventează în fiecare săptămână câte o nouă supărare.

Au fost nemulțumiri și în privința felului în care PSD alege să propună, în Parlament, modificarea măsurilor adoptate de Guvern. Cel mai recent exemplu este cel privind bursele școlare și tarifele pentru orele în regim de plată cu ora.

Amânare privind tăierile de posturi

Cu toate acestea, în privința tăierilor de posturi din administrația locală, „s-au mai aplatizat divergențele”, a menționat una din sursele participante.

La discuții, liderii coaliției au decis să amâne din nou, până marțea viitoare, decizia privind tăierile de personal în administrația locală. Însă Ilie Bolojan ar fi înțeles că este nevoie să se țină cont de realitatea fiecărei localități.

„PSD nu poate să ţină în suspans coaliţia”

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a declarat, marţi, că moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, trebuie respinsă miercuri prin vot.

PSD nu poate „să ţină în suspans coaliţia” în privinţa votului la moţiune, a scris Seidler într-un mesaj pe Facebook.

„Moţiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, trebuie respinsă mâine - miercuri - prin vot, în Camera Deputaţilor. Nu putem lăsa minciunile şi ipocrizia AUR să plutească în spaţiul public încă o săptămână. Am cerut asta în mod expres în şedinţa coaliţiei de astăzi. PSD nu poate să ţină în suspans coaliţia din care face parte dacă ar vota sau nu moţiunea izolaţioniştilor de la AUR”, a transmis reprezentantul USR.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
caseta audio banda magnetica
2
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu...
masina de politie scoala bucuresti
3
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Su-24M rusesc
4
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
Angelina Jolie
5
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi înainte să se întoarcă în România
Digi Sport
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi înainte să se întoarcă în România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
incendiu hala sector 2
Incendiu cu „degajări mari de fum” în Sectorul 2 al Capitalei. Au...
volodimir zelensky si donald trump profimedia-1039630888
Donald Trump spune că NATO ar trebui să doboare avioanele rusești...
BUCURESTI - MINISTERUL JUSTITIEI - INTERVIU - PROCUROR GENERAL -
Procurorul general răspunde la acuzațiile Dianei Șoșoacă: „Nu mi s-a...
intrarea in sala CCR
CCR va amâna mâine sesizarea ÎCCJ privind pensiile speciale ale...
Ultimele știri
Macron, mesaj pentru Trump: Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriţi conflictul din Gaza
Scandal uriaș de corupție la cel mai înalt nivel în Rusia. Judecător de la Curtea Supremă, acuzat că a administrat ilegal hoteluri
Germania se pregătește să trateze 1.000 de soldați răniți pe zi, în cazul unui conflict cu Rusia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
grindeanu
Sorin Grindeanu, despre prelungirea plafonării: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici
alimente de bază
Budăi: Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită. Argumentele PSD au învins orgoliile politice
sala de clasa goala, scoala
Blocaj în Educație după măsurile Guvernului. Sindicalist: „Profesorii renunță la orele suplimentare". Coaliția se ceartă pe soluții
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: „Deficitul real al României este astăzi de cca. 10% din PIB”. Ce spune despre cei care cântă prohodul guvernului
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Surse: Plafonarea adaosului pentru alimente va fi prelungită. Bolojan reclamă că nu are sprijin
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe...
Fanatik.ro
Gheorghe Dincă, la un pas de libertate. Decizie surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce...
Adevărul
Putin s-ar putea pregăti de un război direct cu NATO. ISW: Rusia își consolidează „rezerva strategică” de...
Playtech
Ajutor de deces 2025. Cine poate ridica banii şi în cât timp
Digi FM
Un muncitor din Sri Lanka a făcut senzație pe TikTok. Câți câștigă în România și de ce vrea să rămână aici
Digi Sport
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
Pro FM
Matteo, fiul lui Andrea Bocelli, despre momentul în care tatăl său i-a aranjat o întâlnire cu Angelina Jolie...
Film Now
James Van Der Beek, apariție video surpriză la reuniunea „Dawson’s Creek”. Nu a putut urca pe scenă din cauza...
Adevarul
Scrisoarea unei eleve olimpice către ministrul Educației: „Oare elevii își vor mai dori să rămână în țară?”
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Emma Watson, după ce n-a mai apărut într-un film de 6 ani: "Îmi lipsește actoria, dar anumite părți ale...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...