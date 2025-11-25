Live TV

Coaliția a decis când va avea loc a doua rectificare bugetară din acest an. Instituțiile care vor primi bani în plus (surse)

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Ședință de guvern. Foto: gov.ro
Guvernul va avea gata a doua rectificare bugetară din acest an până la finalul lunii noiembrie și ar urma să fie adoptată chiar în această săptămână, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Bani în plus vor merge către Casa Națională de Pensii, Casa de Sănătate, dar și către autoritățile locale. 

Liderii Coaliției de guvernare au stabilit în ședința de marți că rectificarea bugetară va fi gata până la finalul acestei luni. Astfel, surse au declarat pentru Digi24.ro că proiectul va fi adoptat cel mai probabil în următoarea ședință de Guvern. 

Planul ar fi încadrarea în ținta de deficit de 8,4% din PIB, iar ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a transmis liderilor, în cadrul ședinței, că se vor face economii de peste 4 miliarde de lei în special de la Ministerul Finanțelor, dar și de la Ministerul Fondurilor Europene. 

Cine primește bani în plus

  • Casa Națională de Asigurări de Sănătate + 2,2 miliarde de lei după cum urmează: 1,7 miliarde de lei pentru medicamente (bunuri și servicii) și 0,5 miliarde de lei pentru concediile medicale.
  • Casa Națională de Pensii + 250 de milioane de lei 
  • Ministerul Transporturilor + 750 de milioane de lei. Sumele vor fi alocate, în principal, pentru majorări de capital la Tarom și CFR)
  • Autoritățile locale + 170 de milioane de lei

Prima rectificare bugetară din acest an a fost adoptată la începutul lunii octombrie, când ținta de deficit a fost majorată de la 7%, cât prevedea legea bugetului pentru anul 2025, la 8,4% din PIB.

Citește și: DOCUMENT Ministerul Finanțelor a publicat rectificarea bugetară. Guvernul își asumă un deficit de 8,4% din PIB. Cum arată cifrele

