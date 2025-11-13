Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a declarat, joi, la Digi24, că liderii Coaliției vor discuta variantele pe care le au la dispoziție pentru ca magistrații să accepte procentul din ultimul salariu pe care aceștia să-l primească la pensie, având în vedere că ei au cerut la întâlnirea de miercuri aproape 98% din ultimul venit. Csoma susține că 70-75% ar fi soluția echitabilă. Totodată, reprezentantul Coaliției spune că rămâne varianta asumării răspunderii în Parlament pentru aceste modificări legislative. În ceea ce privește termenul de 28 noiembrie stabilit pentru jalonul respectiv din PNRR, deputatul UDMR susține că ar putea fi prelungit, în acord cu Comisia Europeană.

„Dânșii au propus ca pensia lor să fie 65% din ultimul venit brut, ceea ce înseamnă aproape 98% din ultimul venit net. Ar însemna practic că ar încasa o pensie egală cu ultimul salariu. După părerea mea, este o solicitare ușor exagerată. Credem că 70 sau 75% din ultimul venit net ar reprezenta o soluție echitabilă pentru pensia magistraților și ne menținem această poziție.

Cred că ar trebui să elaborăm un nou proiect, să vedem cu perioada de tranziție, că au fost discuții și pe acest aspect.

Pensia să fie în jur de 70-75% din venitul net.

Magistrații solicitaseră o perioadă de tranziție de 20 de ani. Trebuie să avem o discuție în Coaliție dacă mergem pe varianta magistraților sau dacă facem o altă propunere. Nu s-a decis încă nici acest aspect.

Eu aș merge pe asumare. Putem merge și pe procedura parlamentară normală. Pe asumare cumva există o siguranță mai mare că nu vor exista amendamente care să altereze conținutul proiectului, dar putem merge și pe procedura normală. E o părere personală. Eu cred că Guvernul ar trebui să meargă pe asumare, mai ales că avem și acest termen de 28 noiembrie. Dacă putem să ne încadrăm în acest termen depinde și dacă Consiliul Superior al Magistraturii va da avizul în câteva zile sau va sta 30 de zile. Atunci, nu ne putem încadra în acest termen. Dar cred că putem discuta și cu Comisia Europeană să prelungim puțin acest termen”, a afirmat Csoma Botond, liderul deputaților UDMR.

Citește și Rezultat nul după ședința de la Cotroceni: nicio concluzie clară a discuțiilor dintre Nicușor Dan, liderii Coaliției și magistrați

Întâlnirea dintre președinte, partidele de guvernare și reprezentanții Justiției s-a încheiat fără vreun rezultat. Potrivit surselor Digi24, cea mai mare problemă a fost valoarea pensiei. Magistrații au cerut o pensie cât mai apropiată de salariul în plată și o perioadă de tranziție mai lungă, însă Coaliția a refuzat. Premierul Ilie Bolojan a transmis că acceptă ca reforma să se aplice mai târziu, dar să nu depășească pragul de 15 ani.

Editor : Alexandru Costea