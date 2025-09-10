Coaliția de guvernare revine la masa discuțiilor: ședință de la ora 18:00
Data publicării:
Coaliția revine astăzi la masa discuțiilor. Este prima ședință după întâlnirea de la Cotroceni unde președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să nu se mai atace și să continue cu reformele pe care și le-au asumat când au intrat la guvernare. Până la finalul săptămânii ar trebui să fie gata reforma în administrației. Între timp, PSD amenință din nou cu ieșirea de la guvernare și cere modificări ale primului pachet fiscal.
Sunt discuții în continuare, însă pe reforma administrației. Nu știm cu cât se va reduce aparatul administrativ de la nivel local, dar cel central ar putea fi redus cu 20%. Se poartă discuții despre următorul pachet fiscal și se caută măsuri pentru redresarea economică.