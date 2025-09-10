Coaliția de guvernare revine la masa discuțiilor: ședință de la ora 18:00

Coaliția revine astăzi la masa discuțiilor. Este prima ședință după întâlnirea de la Cotroceni unde președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să nu se mai atace și să continue cu reformele pe care și le-au asumat când au intrat la guvernare. Până la finalul săptămânii ar trebui să fie gata reforma în administrației. Între timp, PSD amenință din nou cu ieșirea de la guvernare și cere modificări ale primului pachet fiscal.

Coaliția PSD - PNL - UDMR -USR se întâlnește astăzi, de la ora 18:00, ca să discute despre reforma în administrație, dar și despre următorul pachet fiscal. Este prima întâlnire după atacurile lansate de Sorin Grindeanu la adresa premierului Ilie Bolojan. Social-democratul a spus că PSD nu guverneză cu pistolul la tâmplă. Președintele Nicușor Dan a cerut partidelor să nu se mai atace și să continue cu reformele pe care și le-au asumat când au intrat la guvernare.

Sunt discuții în continuare, însă pe reforma administrației. Nu știm cu cât se va reduce aparatul administrativ de la nivel local, dar cel central ar putea fi redus cu 20%. Se poartă discuții despre următorul pachet fiscal și se caută măsuri pentru redresarea economică.

PSD cere însă să se corecteze și anumite măsuri care au fost adoptate în primul pachet fiscal, cu voturile social-democraților: eliminarea CASS pentru mame și veterani de război. Dacă acest lucru nu se va realiza în următoarea perioadă, spun social-democrații, PSD ar putea să iasă de la guvernare.

