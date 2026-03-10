Coaliția intră din nou în ședință, după publicarea bugetului. Liderii PSD sunt nemulțumiți. Când va ajunge proiectul la votul final

Liderii Coaliției de guvernare se reunesc din nou astăzi, de la ora 16:00, pentru a discuta ultimele modificări privind bugetul de stat, după ce proiectul a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor. Potrivit informațiilor Digi24.ro, social-democrații sunt în continuare nemulțumiți de felul în care a fost făcută împărțirea, pentru că ar fi fost acordați mai puțini bani pentru investiții, dar și pentru autoritățile locale.

Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile stau din nou față în față, astăzi, la Palatul Victoria, pentru a discuta pe marginea proiectului de buget care a fost pus recent în dezbatere publică.

Ce reclamă social-democrații

Surse din conducerea PSD au declarat pentru Digi24.ro că social-democrații sunt nemulțumiți în continuare de felul în care au fost împărțiți banii de la buget. Pe de o parte, aceștia susțin că autoritățile locale vor primi mai puțini bani în acest an, față de alocările trecute. În plus, Executivul ar fi găsit un artificiu prin care, deși repartizarea banilor în plan local se va face pe baza aceluiași procent ca până acum, baza de calcul ar fi fost redusă. Cu alte cuvinte, sumele pe care le vor primi autoritățile locale ar fi mai mici în realitate.

În plus, raportarea ar urma să se facă la datele ultimului recensământ privind numărul populației și nu la datele INS, așa cum ar fi fost solicitările din ședințele Coaliției, astfel calculele s-ar raporta la mai puțini locuitori decât sunt în realitate.

Nemulțumiri ar fi și în privința sumelor alocate pentru investiții, pe care reprezentanții PSD le consideră insuficiente, susțin aceleași surse. De asemenea, formațiunea lui Sorin Grindeanu nu a primit nici întreaga sumă cerută pentru ajutoarele financiare dedicate persoanelor vulnerabile. În loc de 3,4 miliarde de lei, Ministerul Finanțelor a pus la dispoziție pentru aceste măsuri doar 1,7 miliarde de lei.

Au fost tensiuni și în ședința de luni a Coaliției de guvernare din cauza unui amendament care ar fi fost introdus în proiectul de buget și care ar fi propus ca primarii din țară să susțină cu bani de la bugetele locale restanțele Primăriei Capitalei. „Nu sunt de acord să plătim toți datoriile unor primari care nu au știut să se drămuiască”, le-ar fi transmis Dominic Fritz partenerilor de guvernare, potrivit informațiilor obținute de Digi24.ro.

În urma disputelor din Coaliție, propunerea a fost retrasă.

Calendarul adoptării bugetului

Varianta finală a bugetului ar urma să fie adoptată în ședința de joi a Guvernului. Vineri, proiectul ar urma să fie trimis în Parlament, astfel încât aleșii să aibă timp peste weekend pentru redactarea eventualelor amendamente.

De luni, proiectul ar urma să ajungă în comisiile de specialitate pentru dezbatere și mai apoi, miercuri, la votul final al parlamentarilor.

Bugetul, pus în transparență

Proiectul de buget prevede venituri totale de 391,7 miliarde lei, în timp ce cheltuielile sunt estimate la 527,4 miliarde lei (credite bugetare). Ministerul Finanțelor permite, de asemenea, și credite de angajament de 712,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă limita maximă a sumelor ce pot fi angajate pentru proiecte viitoare.

Deficitul ESA este estimat la 6,0% din PIB, în timp ce deficitul bugetar cash se estimează în anul 2026 la valoarea de 6,2% din PIB, se mai arată în proiectul de buget.

