Coaliția intră din nou în ședință pentru a stabili pensiile magistraților. Ultima discuție, la Cotroceni, s-a încheiat fără rezultat

Liderii Coaliției PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților Foto Inquam Photos / Octav Ganea
Continuă discuțiile privind reforma administrației

Liderii Coaliției de guvernare vor avea o nouă ședință, de la ora 18:00, pentru a decide ce se întâmplă cu pensiile magistraților. Ultima discuție dintre reprezentanții partidelor, președintele Nicușor Dan și magistrați s-a încheiat fără vreun consens. 

Coaliția de guvernare trebuie să stabilească varianta finală a reformei pensiilor magistraților, după ce propunerea inițială a Guvernului Bolojan a picat testul Curții Constituționale. 

Miercuri seară, președintele Nicușor Dan a chemat partidele, dar și reprezentanții Justiției la Cotroceni. După mai bine de trei ore, discuțiile s-au încheiat fără vreun rezultat. 

Potrivit surselor Digi24, cea mai mare problemă a fost valoarea pensiei. Dacă Guvernul a propus în varianta inițială că vor primi la pensie 70% din salariul net, magistrații au plusat și au cerut un venit mai apropiat de salariul în plată.  Aceștia au propus să li se ofere 65% din salariul brut, ceea ce ar însemna o pensie mult mai mare decât propusese Guvernul (aproximativ 98% din salariul net), sau un prag mai mic, de 60%, însă tot din salariul brut, variante care nu au fost acceptate de liderii Coaliției. 

De asemenea, magistrații au propus o perioadă de tranziție mai lungă - 18 ani, în loc de cei 10 ani propuși de Guvern. Cu alte cuvinte, reforma să se aplice peste 18 ani. Și la acest capitol Coaliția de guvernare a spus că nu se poate, însă premierul Ilie Bolojan s-a arătat dispus la negocieri. Șeful Executivului a transmis că ar accepta o tranziție de cel mult 15 ani. 

Citește și: Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De ce s-a ajuns la blocaj și ce au propus magistrații (surse)

Continuă discuțiile privind reforma administrației

La ultima ședință, liderii Coaliției au deblocat negocierile privind tăierile de posturi din administrația publică locală, după luni în care nu au reușit să se înțeleagă. Potrivit surselor Digi24.ro, primarii vor avea de ales între reducerea posturilor și tăierea cheltuielilor cu salariile. Social-democrații au cerut o păsuire mai lungă, până în 2027, pentru primarii care trebuie să dea oameni afară.

În instituțiile centrale urmează să se facă o reducere a cheltuielilor salariale cu 10%, însă partidele trebuie să decidă ce instituții vor aplica tăierile și ce instituții vor fi exceptate.

Citește și: Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea posturilor. Cum se va aplica măsura (surse)

