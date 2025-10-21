Coaliția renunță la referendumul pe pensiile speciale. Ciucu: Corectă ar fi punerea în practică a celui propus de Nicușor Dan

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a anunțat că partidele din coaliție au agreat, la întâlnirea de marți, să nu mai facă un referendum privind pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR. Liberalul a adăugat că soluţia va trebui să fie constituţională şi politică. Corect ar fi ca referendumul pe Bucureşti inițiat de Nicușor Dan anul trecut și validat să fie pus în practică înainte de alegerile parţiale, consideră el.

„Am agreat astăzi in Coaliție să nu mai amestecăm lucrurile și să nu mai facem vreun nou referndum legat de pensiile speciale, ca soluție de deblocare a relației cu CCR. Soluția va trebui sa fie constituțională și politică”, a scris Ciprian Ciucu, marți pe Facebook.

Prmarul sectorului 6 consideră că ar fi corect ca „referendumul pe București, validat anul trecut, inițiat de domnul Nicusor Dan, atunci primar general, să fie pus în practică înainte de alegerile parțiale”.

„Indiferent de ce vrea un primar de sector sau ipoteticul primar general din viitor. Acum avem o fereastră de oportunitate, nu se stie cine va fi primar general”, a conchis el.

Coaliţia de guvernare a decis, în şedinţa de marţi, organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie, au precizat surse politice pentru News.ro. De asemenea, s-a discutat despre organizarea unui referendum privind pensiile speciale, PNL şi USR fiind în favoarea unui asemenea demers, prin care românii să fie întrebaţi dacă sunt de acord cu tăierea acestor privilegii.

Coaliția de guvernare s-a reunit astăzi, de la ora 14:00, în ședință, după ce judecătorii Curții Constituționale au respins reforma pensiilor magistraților, decizie care a pus sub semnul întrebării mandatul premierului Ilie Bolojan.

Liderii politici au ajuns la înțelegere privind calendarul alegerilor din București, scrutinul pentru funcția de primar general urmând să aibă loc pe 7 decembrie. Pentru funcția de primar general vrea să candideze Cătălin Drulă din partea USR, în timp ce primarul Sectorului 4 Daniel Băluță a spus că se gândește „cu foarte mare atenţie” la o candidatură la Primăria Capitalei.

Inclusiv edilul sectorului 6 Ciprian Ciucu cocheta, în luna august, cu ideea unei candidaturi la șefia PMB.

Referendumul propus de Nicușor Dan a fost votat de peste 40% dintre bucureșteni, adică peste 700.000 de locuitori ai Capitalei au răspuns la întrebările edilului general. Cei mai mulți au votat „Da”, iar cel mai mare scor a fost înregistrat la cea de-a treia întrebare.

Fostul edil general și actual președinte al țării a vrut, prin acest referendum, ca cetățenii din București să decidă în privința împărțirii banilor între Primăria Capitalei și primăriile de sector, dar și a modului de emitere a autorizațiilor de construire. Pe lângă aceste două întrebări, bucureștenii mai pot decide asupra implementării unui program de prevenire a consumului de droguri în şcoli.

Editor : Ana Petrescu