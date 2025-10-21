Live TV

Coaliția renunță la referendumul pe pensiile speciale. Ciucu: Corectă ar fi punerea în practică a celui propus de Nicușor Dan

Data actualizării: Data publicării:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Inquam Photos / Codrin Unici

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a anunțat că partidele din coaliție au agreat, la întâlnirea de marți, să nu mai facă un referendum privind pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR. Liberalul a adăugat că soluţia va trebui să fie constituţională şi politică. Corect ar fi ca referendumul pe Bucureşti inițiat de Nicușor Dan anul trecut și validat să fie pus în practică înainte de alegerile parţiale, consideră el.

„Am agreat astăzi in Coaliție să nu mai amestecăm lucrurile și să nu mai facem vreun nou referndum legat de pensiile speciale, ca soluție de deblocare a relației cu CCR. Soluția va trebui sa fie constituțională și politică”, a scris Ciprian Ciucu, marți pe Facebook.

Prmarul sectorului 6 consideră că ar fi corect ca „referendumul pe București, validat anul trecut, inițiat de domnul Nicusor Dan, atunci primar general, să fie pus în practică înainte de alegerile parțiale”.

Citește și: Ciucu propune un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale. Când spune liberalul că ar putea avea loc

„Indiferent de ce vrea un primar de sector sau ipoteticul primar general din viitor. Acum avem o fereastră de oportunitate, nu se stie cine va fi primar general”, a conchis el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Coaliţia de guvernare a decis, în şedinţa de marţi, organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie, au precizat surse politice pentru News.ro. De asemenea, s-a discutat despre organizarea unui referendum privind pensiile speciale, PNL şi USR fiind în favoarea unui asemenea demers, prin care românii să fie întrebaţi dacă sunt de acord cu tăierea acestor privilegii.

Citește și: Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției

Coaliția de guvernare s-a reunit astăzi, de la ora 14:00, în ședință, după ce judecătorii Curții Constituționale au respins reforma pensiilor magistraților, decizie care a pus sub semnul întrebării mandatul premierului Ilie Bolojan.

Liderii politici au ajuns la înțelegere privind calendarul alegerilor din București, scrutinul pentru funcția de primar general urmând să aibă loc pe 7 decembrie. Pentru funcția de primar general vrea să candideze Cătălin Drulă din partea USR, în timp ce primarul Sectorului 4 Daniel Băluță a spus că se gândește „cu foarte mare atenţie” la o candidatură la Primăria Capitalei.

Inclusiv edilul sectorului 6 Ciprian Ciucu cocheta, în luna august, cu ideea unei  candidaturi la șefia PMB.

Referendumul propus de Nicușor Dan a fost votat de peste 40% dintre bucureșteni, adică peste 700.000 de locuitori ai Capitalei au răspuns la întrebările edilului general. Cei mai mulți au votat „Da”, iar cel mai mare scor a fost înregistrat la cea de-a treia întrebare.

Fostul edil general și actual președinte al țării a vrut, prin acest referendum, ca cetățenii din București să decidă în privința împărțirii banilor între Primăria Capitalei și primăriile de sector, dar și a modului de emitere a autorizațiilor de construire. Pe lângă aceste două întrebări, bucureștenii mai pot decide asupra implementării unui program de prevenire a consumului de droguri în şcoli.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
JD Vance
1
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
Hacker
2
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
3
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
intrarea in sala CCR
4
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
5
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Digi Sport
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Scandal în Coaliție, pe tema pensiilor magistraților. Liderii PSD au...
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu, despre o posibilă candidatură PNL-USR în București...
florentina ionita radu 3
Nicușor Dan a trecut-o în rezervă pe șefa Spitalului Militar Central...
Sediul primăriei Capitalei fotografiat pe 22 august 2022.
Alegeri în București, pe 7 decembrie. PSD a cerut anexă prin care PNL...
Ultimele știri
Ucraina a prelungit legea marţială și a suplimentat bugetul de război. Aproape 2/3 din bugetul țării a mers la armată anul acesta
Guvernul britanic autorizează doborârea dronelor suspecte care survolează bazele militare din UK
Nicușor Dan participă, joi, la Consiliul European. Șeful statului are întâlniri cu Antonio Costa și președintele Egiptului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Care este programul referendumului din București și câte buletine de vot se vor acorda pe 24 noiembrie 2024. Foto Shutterstock
Emil Boc explică de ce un referendum pe pensiile speciale nu rezolvă problema
copil care se apara intinzand palmele
Victimele violenței domestice nu vor mai plăti taxa de timbru pentru divorț și partaj. Proiectul a fost adoptat de Senat
nicusor dan
Mesajul lui Nicușor Dan la Climate Change Summit: „Schimbările climatice nu au granițe și vedem cât de distructive pot fi inundațiile”
Curtea Constituțională a României
Decizia CCR privind pensiile magistraților, criticată. Deputat UDMR: Nu a analizat conținutul / Senator PNL: Curtea se contrazice
ciprian ciucu
Ciucu propune un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale. Când spune liberalul că ar putea avea loc
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Victor Pițurcă vs Adrian Mititelu în instanță! Ce a decis ICCJ în procesul de 7 milioane de euro
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Câți proprietari și-au primit deja despăgubirile după tragedia din Rahova. ”Cel puțin șapte apartamente sunt...
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Tabel: penalizările aplicate pentru pensia anticipată parțială, în funcție de lunile de anticipare
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și...
Pro FM
Apple, fiica solistului Coldplay, criticată după prima apariție ca artistă: „Nepotismul a ucis arta, nu a...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
Ce au muncit pensionarii care vor primi o creștere cu 50% a punctajelor la pensie? Instanța a decis
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...