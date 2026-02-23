Live TV

Coaliția tranșează bugetul pentru 2026. Ședință la Guvern pentru împărțirea banilor

liderii coalitie
Liderii coaliției. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
În ce condiții spune PSD că nu va vota bugetul

Liderii Coaliției de guvernare se vor reuni, din nou, de la ora 13:00 pentru a discuta împărțirea banilor în acest an. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat deja că social-democrații nu vor vota noul buget dacă Guvernul nu adoptă și pachetul de relansare economică. 

Întâlnirea vine în contextul în care premierul Ilie Bolojan spunea, săptămâna trecută, că „discuțiile legate de principalele alocări” ar trebuie să fie gata până la finalul acestei săptămâni, astfel încât proiectul de buget să fie trimis ulterior pentru dezbateri în Parlament. Ședința va începe la ora 13:00, la Palatul Victoria. 

„Până la sfârşitul săptămânii viitoare, să putem pregăti acest buget, să definitivăm toate discuţiile legate de principale alocări, de proiectele de investiţii, de alte aspecte care ţin de buget, iar în pregătirea bugetului, în prealabil, ar fi bine să adoptăm - şi vom adopta - cred eu, din motive de calendar, pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică la începutul săptămânii viitoare. Nu pot fi adoptate în această săptămână pentru că, în afară de avizarea de la ministere, e nevoie şi de un vot în CES, în acest Consiliu, în aşa fel încât să fie parcursă integral procedura şi asta necesită două-trei zile în plus”, a explicat șeful Executivului.

În ce condiții spune PSD că nu va vota bugetul

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat că formațiunea sa nu va vota bugetul dacă nu vor fi adoptate și măsurile de relansare economică. „Eu sper că aceste lucruri vor fi în bugetul de stat. Dacă nu vor fi, PSD-ul nu va vota bugetul", a declarat liderul social-democraților, într-un interviu la RomâniaTV. 

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că bugetul pentru acest an va fi construit fără a lua în calcul noi majorări de taxe și fără creșterea TVA.

„Nu avem această ipoteză de creștere a TVA-ului pentru 2026. Nu am operat cu această ipoteză în proiecția bugetară care este în lucru astăzi și nu avem alte taxe proiectate pentru 2026. Toate aceste lucruri iau în calcul faptul că măsurile adoptate anul trecut vor fi suficiente în acest an, alături de disciplina fiscal-bugetară, care este absolut necesară, astfel încât să ajungem la 6,2% (n.red deficit)”, a declarat ministrul într-un interviu la TVR.

