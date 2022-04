Coaliția va prezenta pachetul de măsuri sociale și economice. Ciolacu: PSD a lucrat la cele mai multe dintre ele

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus, luni, că impactul bugetar al măsurilor economice și sociale pe care coaliția de guvernare le va prezenta astăzi este de 17,5 miliarde de lei (aproximativ 3,5 miliarde de euro), dintre care 1,8 miliarde de euro sunt fonduri europene. Ciolacu spune că „nu e nicio problemă privind deficitul bugetar” iar că de aceste măsuri va beneficia „jumătate din populația României”.

„Impactul bugetar este de 17,5 miliarde de lei, dintre care 1,8 miliarde de euro din fonduri europene. În acest moment nu e nicio problemă privind deficitul bugetar. Aproape un miliard de euro o să meargă numai la ajustarea prețurilor din construcții și repornirea șantierelor, estimând noi că sunt blocate în momentul acesta investiții pe teritoriul României de 40 de miliarde de lei”, a declarat Marcel Ciolacu, la sediul PSD”, a declarat Marcel Ciolacu, la intrarea în sediul PSD.

Întrebat despre acuzațiile PNL că social-democrații au prezentat pachetul de măsuri economice înainte de a fi agreat la nivel de coaliție, liderul PSD a spus: „E evident că PSD a lucrat la cele mai multe dintre măsuri”.

Marcel Ciolacu spune că relația cu premierul Nicolae Ciucă, noul președinte al PNL, funcționează.

„Am avut o comunicare bună cu prim-ministrul, o am în continuare. Astăzi am vorbit deja de două ori la telefon și am bifat și agenda și discuțiile privind anumite întâlniri externe pe care le-a avut și prim-minitrul, le-am avut și eu în calitate de președinte al Camerei. Deci momentan funcționează.

Important este să avem și un guvern și o coaliție eficientă, ținând cont de perioada prin care trece România.

Există măsuri propuse de către miniștrii în interministeriale și convenite cu prim-ministrul. La fel am procedat și eu în momentul în care am conturat anumite măsuri, le-am discutat cu premierul”, mai spune Ciolacu.

Acesta spune că jumătate din populația României va beneficia de aceste măsuri, „indiferent dacă vorbim de zona economică sau zona socială”.

„Pentru prima oară când am intrat la guvernare s-a venit cu un prim pachet de măsuri pe zona socială și după a trebuit ca acea ordonanță să închidem din efectele pe energie, scumpirea prețurilor la energie. Acum este pentru prima oară când venim cu măsuri pe zona economică ținuite în zona de agricultură, de construcții, mai mari decât zona socială. Se va creea un echilibru și atunci de aceea nu avem foarte mari emoții în ceea ce privește macroeconomia.

Am spus foarte clar că întâi rezolvăm cauza – scumpirile pe energie și rămân la aceeași părere, că a fost o liberalizare haotică a prețurilor pe energie și neanticipând o eventuală criză și în momentul acesta se intervine pe efecte. Au mai venit și efectele scumpirilor, în primul rând pe materialele de construcție, fiind țara cu cea mai lungă graniță cu Ucraina.

Sunt niște măsuri care anticipează blocaje viitoare, pentru prima oară când guvernul României și o coaliție vine cu așa ceva”, a mai afirmat liderul social-democrat.

Liderii coaliţiei de guvernare urmează să prezinte, luni, pachetul de măsuri economice şi sociale luate în contextul valului de scumpiri din ultima perioadă.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat săptămâna trecută că măsurile economice şi sociale cuprinse în pachetul „Sprijin pentru România" reprezintă un plan de 4 miliarde de euro, care va atenua efectele crizelor multiple din această perioadă.

„PSD a pregătit un plan de măsuri economice şi sociale pe care îl vom discuta şi adopta foarte repede în coaliţie. Pachetul «Sprijin pentru România» este un plan de 4 miliarde de euro venit în sprijinul oamenilor, comunităţilor şi firmelor româneşti. Este un plan de măsuri îndrăzneţ, care va atenua efectele crizelor multiple pe care le traversăm. Este un plan care va pune România în mişcare şi spun asta pentru că multe dintre măsuri sunt orientate atât către protecţia pensionarilor, familiilor cu copii şi salariaţilor cu venituri mici, cât şi către revitalizarea investiţiilor şi susţinerea economiei", a explicat liderul PSD.

Printre măsurile propuse se numără acordarea de vouchere de 50 de euro, la două luni, pentru persoanele şi familiile cu venituri mici pentru cumpărarea de alimente de bază, majorarea valorii bonurilor de masă, majorarea normei de hrană pentru pacienţii din spitale şi pentru copiii din orfelinate.

Totodată, cei 156.000 de elevi cu burse sociale ar urma să primească vouchere de 30 de euro, lunar, până la finalul anului, cu excepţia lunilor iulie şi august, pentru alimente, rechizite şi haine.

Potrivit lui Ciolacu, în coaliţie s-a discutat şi posibilitatea ca românii să îşi poată amâna ratele la bancă, după ce s-a ajuns la un acord cu băncile pe acest subiect. El a menţionat că există o discuţie şi despre continuarea acordării şomajului tehnic care a fost reglementat în timpul stării de alertă.

Premierul Nicolae Ciucă le-a cerut, miercuri, miniştrilor să finalizeze elementele de analiză şi de impact pentru măsurile socio-economice destinate protejării populaţiei şi a economiei, astfel încât, luni, setul de măsuri care va fi adoptat de Guvern să poată fi prezentat public la finalul şedinţei coaliţiei de guvernare.

