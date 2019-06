Codrin Ştefănescu: Ori azi ne desprindem de trecut, ori mergem mai departe și nu uităm de colegii la ananghie

Codrin Ștefănescu, candidat pentru funcția de secretar general, a declarat că vor fi surprize la Congresul PSD de sâmbătă. El a precizat că nu trebuie să uităm de trecut și de colegii aflați la ananghie.

„Ori azi ne desprindem de trecut, ori mergem mai departe și nu uităm de lucrurile bune pe care le-am făcut, nu uităm de colegii noștri la ananghie. Trebuie să nu uităm de cei care au căzut la datorie de-a lungul timpului. Pe asta se va baza și discursul meu. Oameni care și-au petrecut zile și nopți în bătăliile electorale, care și-au neglijat familia. Trecutul nostru este unul plin de bătălii, în care am câștigat alegerile cu un program de care în mare parte ne-am ținut. E un trecut în care ne-au votat foarte mulți români. Ca secretar general al PSD nu am avut alte funcții. Toată viața mea am stat la partid. Știu foarte bine ce e în bucătăria interna a partidului. Cred că vor fi surprize la Congres. Fiecare delegat va vota cum îi dictează conștiința”, a afirmat Codrin Ștefănescu.

Întrebat pe cine va vota pentru șefia PSD, Ștefănescu a răspuns: „Asta o să spun în speech-ul de la Congres”.